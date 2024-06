Toni Kroos geht als Champions-League-Sieger ein letztes Mal als Real-Spieler vom Feld 01.06.2024

Toni Kroos hat sein letztes Spiel im Klub-Fussball absolviert. Er tut dies, indem er seinen sechsten Champions-League-Titel feiert. Der 34-Jährige sagt im Interview: «Es könnte schlimmer sein, denke ich.»

zap Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid schlägt Borussia Dortmund im Final der Champions League mit 2:0 und gewinnt zum 15. Mal die Königsklasse.

Für Toni Kroos ist es der sechste Triumph in der Champions League – er ist damit einer von fünf Rekordsiegern des Wettbewerbs.

Die Klub-Karriere von Kroos endet mit diesem Triumph, in Kürze steht für ihn aber noch die Heim-EM mit Deutschland an. Mehr anzeigen

Toni Kroos gewinnt in seinem letzten Spiel für Real Madrid zum sechsten Mal die Champions League und gehört nun zu den fünf Rekordsiegern des wichtigsten europäischen Vereinstitels.

Kurz vor Schluss wurde der 34-Jährige unter lautstarkem Jubel der Real-Fans ausgewechselt. Lange nach dem Schlusspfiff hallten «Toni, Toni, Toni»-Rufe durch die riesige Arena. Nach Spielschluss wurde der Deutsche von seinem Teamkollegen auf Schultern getragen und jubelte in die Fankurve.

Toni Kroos lässt sich nach dem Spiel feiern 01.06.2024

«Wir haben viel gelitten»

Im Interview nach der Partie sagte Kroos auf die Frage, ob das eine Art sei, seine Klub-Karriere zu beenden: «Es könnte schlimmer sein, denke ich.» Als Erfolgsrezept für die vielen Titel in der letzten Dekade sieht Kroos einen Mix aus Qualität und Mentalität. Der heutige Tag sei ein gutes Beispiel dafür. «Du hörst nicht auf daran zu glauben, dass du gewinnen kannst. Auch wenn du nicht das bessere Team bist.»

Er fühle sich glücklich, es sei unglaublich. Der sechste Champions-League-Titel sei verrückt. «Ich habe nie gedacht, dass so etwas jemals passieren wird», erklärt Kroos. Einfach sei es aber keineswegs gewesen: «Wir haben viel gelitten, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber das Team macht immer weiter, ich denke, das ist nichts Neues.»

Toni Kroos: «Du hörst nicht auf daran zu glauben, dass du gewinnen kannst. Auch wenn du nicht das bessere Team bist» 01.06.2024

Für Real Madrid ist es der 15. Titel in der Champions League. Für Toni Kroos endet die Klub-Karriere, ein Highlight steht aber noch an. An der Heim-EM will Toni Kroos den letzten grossen Titel holen, der ihm noch fehlt. Weltmeister wurde er bereits 2014. An der Europameisterschaft trifft Deutschland in der Gruppenphase auf die Schweiz, Ungarn und Schottland.

