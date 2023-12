Tuchel über Klatsche in Frankrfurt: «Wir wurden eines Besseren belehrt» Im Champions-League-Spiel gegen Manchester United wollen die Bayern nach der 1:5-Klatsche in Frankfurt eine Reaktion zeigen. Trainer Thomas Tuchel kann sich die schwache Leistung am Wochenende immer noch nicht richtig erklären. 12.12.2023

Das Champions-League-Spiel gegen Manchester United begreifen die Bayern nach der 1:5-Klatsche in Frankfurt vor allem als Chance. Trainer Thomas Tuchel sieht sein Team vor dem Spiel noch immer in der Entwicklung – und räumt eigene Fehler ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Champions League stehen am Dienstag und Mittwoch die abschliessenden Gruppenspiele an.

Der FC Bayern ist zwar schon fix Gruppensieger, vor dem Spiel bei Manchester United ist die Lage bei den Münchnern nach der 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt dennoch angespannt.

Bayern-Coach Thomas Tuchel spricht vor der Knüller-Partie in Manchester offen über eigene Fehler und hofft auf eine Reaktion.

Die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga wirkt für Thomas Tuchel auch vor dem Champions-League-Kracher bei Manchester United noch nach. «Wir dachten, wir wären schon weiter und sind eines Besseren belehrt worden – auf brutale Weise», sagt Tuchel am Montagabend nach der Ankunft in England. Am Samstag gingen die Bayern in Frankfurt krachend mit 1:5 unter.

Tuchel gibt an seiner Pressekonferenz sogar ein Fehler-Geständnis ab. Er räumt ein, seine Mannschaft mit einer kurzfristigen Taktik-Ansprache in Frankfurt überfordert zu haben. Unmittelbar vor dem Anpfiff habe er seine Spieler darauf hinzuweisen, dass Frankfurt möglicherweise mit einer Dreierkette spielt. «Wir haben den Spielern noch einmal durchgesagt, wie wir gegen Dortmund und Köln gespielt haben, als sie auf eine Dreierkette umgestellt haben», berichtet Tuchel gemäss der «Bild».

Im Nachhinein betrachtet er das als Fehler: «Ich hatte in und nach dem Spiel das Gefühl, dass es untypisch ist, in diesem Moment so eine Sachinformation zu geben, aber wir wollten sie unbedingt geben. Das hat bei mir dann aber zur Frage geführt, ob uns dadurch Emotionalität verloren gegangen ist und ob eine andere Ansprache besser gewesen wäre.»

«Weit, weit, weit unter dem Standard, den wir erwarten»

Nichtsdestotrotz geht der Coach auch mit seinen Stars hart ins Gericht. «Wir hatten 22 kritische Ballverluste. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt des Fehlers fünf oder mehr unserer Spieler aus dem Spiel sind. Zehn davon sind schon zu viel, eigentlich sollte die Anzahl einstellig sein. 22 ist also eine absurd hohe Zahl.»

Tatsächlich habe aber keiner dieser 22 Fehler direkt zu einem Gegentor geführt. «Wir hätten uns in jeder einzelnen Situation retten können, waren vor den ersten vier Gegentoren nach den Fehlern in Überzahl. Doch unsere Reaktion nach den Fehlern war weit, weit, weit unter dem Standard, den wir von uns erwarten. Nur so kannst du fünf Gegentore bekommen», merkt Tuchel an.

Chance auf Reaktion – Druck liegt beim Gegner

Der 50-Jährige sieht für die Bayern im Champions-League-Spiel bei Manchester United nun aber vor allem eine Chance. «Es gibt die Gelegenheit, auf einer der grössten Bühnen der Welt eine Reaktion zu zeigen», sagt der Trainer zur Partie am Dienstag (21.00 Uhr live auf blue Sport) im Stadion Old Trafford.

Der deutsche Rekordmeister geht als Gruppensieger und bereits fixer Achtelfinal-Teilnehmer in den Gruppenabschluss, während der Tabellenletzte das Heimspiel unbedingt gewinnen muss, um vielleicht doch noch weiterzukommen. Tuchel: «Wir verspüren nicht den grössten Druck der Tabelle, aber wir haben immer Druck.»

Ernster als beim erfolgsverwöhnten, in der Gruppenphase der Königsklasse seit September 2017 ungeschlagenen FC Bayern ist die Lage von Manchester United, das sich mit einem Sieg nur der Teilnahme an der K.o.-Phase der Europa League sicher sein kann. Für den 2. Platz hinter Bayern in der Gruppe müssten gleichzeitig Galatasaray Istanbul und Kopenhagen unentschieden spielen. Ein allfälliger Sieger des türkisch-dänischen Duells steht auf jeden Fall in der K.o.-Runde der Champions League.

Spiel um Achtelfinal-Ticket zwischen Napoli und Braga

Der zweite am Dienstag noch zu vergebende Achtelfinal-Platz spielen Napoli und Braga (21.00 Uhr live auf blue Sport) untereinander aus. Dabei hat der italienische Meister die deutlich besseren Karten. Er kann sich im Heimspiel gegen die Portugiesen sogar eine Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten.

