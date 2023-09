Bayern – Manchester United 4:3 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 20.09.2023

Bayern München schlägt Manchester United in einer vogelwilden Partie mit 4:3 und bleibt damit im 35. Champions-League-Gruppenspiel in Folge ungeschlagen. Hier sind die Pressestimmen zum Spektakel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München schlägt Manchester City 4:3 und baut einen eindrücklichen Rekord weiter aus.

Thomas Müller sichert sich ebenfalls einen Eintrag in den Geschichtsbüchern.

Die Presse in Deutschland freut sich über den «irren Bayern-Erfolg zum CL-Auftakt», derweil die Medien in England auf ManUtd einprügeln. Der «Daily Mirror» wartet mit einem hübschen Wortspiel auf und titelt: «Wurst case scenario».

Einer hat schon vor dem Spiel gewusst, dass sich die Zuschauer auf ein Spektakel freuen dürfen: blue Sport Experte Mladen Petric

Der FC Bayern München ist seit 35 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen (32 Siege/3 Unentschieden) und gewann die letzten 14 allesamt – beide Serien sind jeweils laufender Rekord in diesem Wettbewerb. Und dies, obwohl die Defensive alles andere als stabil ist: Bayern kassierte saisonübergreifend in 5 der letzten 15 Pflichtspiele mindestens 3 Gegentore.

Zudem erreicht Bayern-Ikone Thomas Müller einen Meilenstein: Der 34-Jährige ist nach Cristiano Ronaldo (115) und Iker Casillas (101) erst der dritte Spieler, der in der Champions League mindestens 100 Siege feierte.

Auch schön: Im Champions-Leauge-Studio bei blue Sport erntet Mladen Petric nach der Partie Applaus von Moderator Roman Kilchsperger. Weshalb, das siehst du im Video unten.

Kilchsperger spendet Applaus für Petric ... aber weshalb? Nach Bayerns wildem 4:3-Ritt erklärt blue Sport Experte Mladen Petric, weshalb er es so kommen sehen hat. 20.09.2023

🇩🇪 Pressestimmen aus Deutschland

Eurosport: «Sieben-Tore-Spektakel! Bayern ringt ManUnited nieder»

Süddeutsche Zeitung: «Slapstick in der Arena - 4:3 zwischen Bayern und United»

Sport1: «Mit Kane! Bayern bauen absurde Serie aus»

Bild.de: «Tel erlöst Tribünen-Tuchel»

Kicker: «Torreicher Auftakt: FC Bayern schlägt ManUnited verdient 4:3»

Sport.de: «Überlegener Zittersieg: Irrer Bayern-Erfolg zum CL-Auftakt»

Leroy Sané, sind Sie happy, mit «King Kane» zu kicken? Stimmen nach dem 4:3-Sieg von Bayern München gegen Manchester United. 20.09.2023

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Pressestimmen aus England

Daily Mail: «Manchester United taumelt also weiter, von einer schmerzhaften Nacht hier in Bayern zu Burnley am Samstag. Von der Niederlage in einem unglaublichen Fest mit sieben Toren unter der futuristischen Majestät der Allianz Arena zu einer altmodischen Strassenschlacht im Turf Moor. Wie schlimm kann es noch werden? Uniteds miserabler Saisonstart zeigt vier Niederlagen in den ersten sechs Spielen. Wenn sie nicht schon vorher in der Krise waren, dann sind sie es jetzt ganz sicher.»

The Sun: «Das grosse Manchester-United-Kabarett war in die Stadt gekommen, und der Hauch einer kleinen Farce war spürbar»

Daily Mirror: «Wurst case scenario»

Presenting Thursday's back page from:#DailyMirror



Wurst case scenario



For additional #TomorrowsPapersToday and past editions of newspapers and magazines, explore: https://t.co/IG1Cv1wdCy#buyanewspaper pic.twitter.com/S8idpvXqqU — The Press Room From TSC News (@channel_tsc) September 20, 2023

🇨🇭Pressestimmen aus der Schweiz

blue News: «7-Tore-Spektakel: Bayern weist Man United nach wildem Ritt in die Schranken»

Blick: «ManUtd schlecht belohnt: Bayern gewinnt nach spektakulärer Schlussphase»

20 Minuten: «Der FC Bayern startete optimal in die Champions League. Gegen Manchester United gab es am Mittwochabend einen 4:3-Erfolg. Grossen Anteil an der Pleite hatte ManUnited-Goalie André Onana. Dem Torhüter, der im Sommer für über 52 Millionen Franken von Inter auf die Insel wechselte, passierte ein Riesen-Bock. Bei einem Distanzschuss von Leroy Sané stand Onana völlig neben sich und bugsierte den Ball selbst ins Netz. Schnell gab es auf Social Media Spott. So meinte ein Nutzer beispielsweise: «Wie trifft man gegen Onana? Einfach schiessen.»

28. Minute: Tor Sané Leroy Sané schiesst Bayern München gegen Manchester United in Front. 20.09.2023

🇪🇸 Pressestimmen aus Spanien

AS: «Bayern versenkt Ten Hag»

Marca: «Bayern zeigte seine Stärke, United kam an seine Grenzen, aber beide spielten ein tolles Spiel in der Allianz Arena. Casemiros Einsatz reichte nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen in einem Spiel, das Onana mit dem ersten Tor aus dem Gleichgewicht zu bringen begann. Der Brasilianer versuchte, ihn am Ende des Spiels zu ermutigen. Für die Männer von Ten Hag muss sich einiges ändern ...»

🇫🇷 Pressestimmen aus Frankreich

L'Equipe: «Das Champions-League-Duell zweier europäischer Giganten am Mittwoch ging zugunsten des FC Bayern München aus (4:3), der sich trotz einer ungezügelten Schlussphase logischerweise auf dem heimischen Rasen gegen Manchester United durchsetzte.»

RMC: «Tel Torschütze in einem verrückten Spiel. Bayern stösst Manchester United in die Krise.»

92. Minute: Tor Bayern Mathys Tel schiesst für Bayern gegen ManUtd das 4:2. 20.09.2023

Tuchel nach dem Spiel: «Es ist fies, nicht coachen zu können» Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 4:3-Sieg gegen Manchester gut lachen, auch wenn er gesperrt auf der Tribüne platznehmen musste. 20.09.2023

