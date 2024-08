Rahmen vor Playoff-Duell: «Champions-League-Quali ist absolut möglich» YB trifft im Hinspiel der Playoffs für die Champions League auf Galatasaray Istanbul. YB-Coach Patrick Rahmen spricht mit blue Sport über die Aussenseiterrolle der Berner. 20.08.2024

Auf dem Weg in die Königsklasse muss YB Schwergewicht Galatasaray aus dem Weg räumen. Wie will das der Meister schaffen? blue Sport hat mit Patrick Rahmen und David von Ballmoos gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Der Gegner hat es in sich», sagt Patrick Rahmen vor dem Duell gegen Galatasaray in den Playoffs für die Champions League (am Mittwoch ab 20.30 Uhr live auf blue Sport).

Rahmen glaubt daran, den Sprung in die Königsklasse zu schaffen. Man werde die Partie mit breiter Brust angehen.

David von Ballmoos will, dass der Funken von der Mannschaft sofort auf die Fans rüberspringt. Der Keeper ist sich sicher: Mit den Fans im Rücken kann sich YB eine gute Ausgangslage verschaffen. Mehr anzeigen

Die Young Boys müssen eine Hürde überspringen und sie stehen in der Champions League. Doch diese Hürde ist eine besonders hohe. Der Schweizer Meister trifft in den Playoffs auf den türkischen Meister Galatasaray.

«Der Gegner hat es in sich», sagt Patrick Rahmen vor dem Hinspiel in Bern bei blue Sport. Der YB-Coach ist sich bewusst: «Die Favoritenrolle ist nicht bei uns. Das muss nicht unbedingt schlecht sein für uns im Moment.»

YB hat in der Liga einen Fehlstart hinter sich. Zwei Punkte aus fünf Spielen, wobei gemäss Rahmen in den letzten beiden Meisterschaftspartien «eine klare Aufwärtstendenz» zu sehen war. In den Playoffs gehe es nun darum, die Meisterschaft gedanklich mal wegzulassen. «Es ist ein anderer Wettbewerb, es sind zwei Spiele, der Gegner ist Favorit – mal eine ganz andere Voraussetzung für uns, in dieses Spiel zu gehen.»

Der Funke soll auf die Fans rüberspringen

Und wie will YB in dieses Spiel gehen? «Mit breiter Brust», sagt Rahmen. YB-Keeper David von Ballmoos will die Fans von Beginn weg mitreissen. «Ein grosses Argument werden unsere Fans sein. Wir als Mannschaft haben die Verantwortung, dass der Funke rüberspringt», so von Ballmoos. Er will mit seinen zehn Vordermännern ein Feuer im Wankdorf entfachen.

Wie man Playoff-Duelle angeht, weiss YB. In der letzten Saison bezwangen die Berner Maccabi Haifa. Die Erfahrungen vom letzten Jahr würden helfen. Von Ballmoos hält aber fest: «Die Ausgangslage ist dieses Jahr eine andere. Wir haben ein hartes Los bekommen.»

Rahmen glaubt an die Quali: «Absolut möglich»

Obschon die Favoritenrolle aufseiten der Türken ist, rechnet sich Rahmen Chancen aus. «Wir werden unsere Chancen haben. Es braucht zwei Topleistungen.»

Am Mittwochabend um 21 Uhr nimmt YB den ersten Anlauf in Richtung Champions League. Kann YB die Hürde Galatasaray nehmen? «Es ist absolut möglich», so Rahmen. Der Klub hätte in den letzten Jahren bewiesen, dass man die Königsklasse erreichen kann. Mit diesem Bewusstsein wollen die Berner in die Partie gehen.

