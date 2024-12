Wanner stinksauer: «Quintillà haut mir ins Gesicht – das ist ganz klar Rot» 20.12.2024

In der 66. Minute trifft Jordi Quintillà Gegenspieler Paul Wanner im Gesicht und sieht Gelb. Das 18-jährige Heidenheim-Talent zeigt wenig Verständnis für den Entscheid des Schiedsrichters.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der 66. Minute bekommen Jordi Quintillà und Paul Wanner je eine Gelbe Karte gezeigt.

Hätte es für Quintillà gar Rot geben müssen? Für Wanner ist der Fall klar: ja. Quintillà treffe ihn im Gesicht, wäre er umgefallen, hätte der Schiedsrichter «vielleicht» die Rote Karte gezeigt.

Die Partie endet 1:1. Der FCSG scheidet aus der Conference League aus, Heidenheim muss in den Playoffs ein Ticket für den Achtelfinal sichern. Mehr anzeigen

Der FC St.Gallen muss sich am Donnerstagabend in Heidenheim aus der Conference League verabschieden. Ein Punkt aus dem abschliessenden Spiel der Ligaphase ist zu wenig, um den Sprung in die besten 24 Mannschaften zu machen.

Der FCSG kassiert in der 30. Minute den Gegentreffer, in der Schlussviertelstunde gelingt den Ostschweizern der Ausgleich. Nun stellt sich die Frage: Hätte der FCSG ab der 66. Minute in Unterzahl den Treffer suchen müssen?

Rot oder Gelb? Die Szene zwischen Quintillà und Wanner In der 66. Minute zwischen dem FC St.Gallen und Heidenheim trifft Jordi Quintillà Gegenspieler Paul Wanner am Kopf. Quintillà sieht die Gelbe Karte. 20.12.2024

Jordi Quintillà fordert einen Einwurf für den FCSG und schnappt sich den Ball. Dann kommt Heidenheims Paul Wanner angerauscht und will Quintillà die Kugel aus der Hand schlagen, gefolgt von einem Schubser. Im Gegenzug hebt Quintillà seine Hand und trifft die 18-jährige Bayern-Leihgabe am Kopf. Beide sehen die Gelbe Karte.

Wanner: «Ganz klar rot»

«Für mich ist es ganz klar rot», sagt Wanner nach dem Spiel. «Der Spieler von denen haut mir ins Gesicht.» Nur, weil er sich nicht fallen liesse, zeige der Schiedsrichter keine Rote Karte.

Die besagte Szene ist für Heidenheim tatsächlich spielentscheidender als für den FCSG. Mit einem Sieg über die Ostschweizer hätte es für den Sprung in die Top 8 und die damit verbundene direkte Achtelfinal-Quali gereicht. Nun müssen die Deutschen den Umweg über die Playoffs nehmen.

Die Auslosung für die Playoffs findet am Freitag, 20. Dezember statt. Ab 13 Uhr kannst du diese live im Stream auf blue News oder im TV auf blue Zoom verfolgen.