Kommt der FCSG dort, wo der FCB letztes Jahr scheiterte, weiter?

Bernhard Görtler ist Vater von FCSG-Captain Lukas Görtler. Bei blue Sport verrät er, dass er seinen Sohn gerne wieder bei sich zuhause (in Deutschland) gehabt hätte. Er wisse aber auch, was Görtler in St. Gallen für einen Status habe.

Bernhard Görtler über seinen Sohn: «Ich hätte ihn schon gerne wieder daheim bei mir gehabt» 31.07.2024