45.

Der FC St.Gallen geht mit einer 2:0-Führung in die Pause und diese ist alles andere als selbstverständlich. Die Gäste aus Polen kommen insbesondere zwischen der 25. und 40. Minute zu einigen Grosskarätern. Entweder scheitern sie an Keeper Zigi oder an sich selbst. Das 2:0 ist ein fürstlicher Lohn für die St.Galler, die Führung ist aber auch nicht gestohlen. Der FCSG spielt ein gutes Spiel und verwertet seine Chancen in Zählbares.