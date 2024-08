Ab 14.30 Uhr findet in Monaco die Auslosung der Ligaphase für die Conference League statt. Mit dabei sind auch der FC St.Gallen und Lugano. Hier bist du live dabei.

Wo kann ich die Auslosungen verfolgen

Um 14.30 Uhr beginnt die Conference-League-Auslosung (mit St.Gallen und Lugano). blue Zoom überträgt die Auslosung im Free-TV, auf blue News kannst du das Ganze im Livestream verfolgen.

Top-Duelle in der Conference League in der Übersicht St.Gallen: Fiorentina, Heidenheim, Vitória de Guimarães, Cercle Brügge,

Lugano: Gent, Legia Warschau, HJK Helsinki,

Chelsea: Gent, Heidenheim, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos, Noah

Kopenhagen: Real Betis, Başakşehir, Rapid Wien, Hearts, Jagiellonia, Dynamo Minsk

Gent: Chelsea, Molde, Omonoia, Lugano, TSC, Larne

Fiorentina: LASK, Apoel, Vitoria SC, The New Saints, St.Gallen, PAFOS

LASK: Fiorentina, Djurgardens IF, Olimpija Ljubljana, Cercle Brugge, Borac Banja Luka, Vikingur Reykjavík

Real Betis: Kopenhagen, Legia Warschau, HJK Helsinki, Boleslav, Petrocub, Celje

Die Lostöpfe der Conference League Topf 1: FC Chelsea (England), FC Kopenhagen (Dänemark), KAA Gent (Belgien), AC Florenz (Italien), Linzer ASK (Österreich), Betis Sevilla (Spanien)

Topf 2: Başakşehir (Türkei), Molde FK (Norwegen), Legia Warschau (Polen), 1. FC Heidenheim (Deutschland), Djurgardens IF (Schweden), Apoel Nikosia (Zypern)

Topf 3: Rapid Wien (Österreich), Omonia Nikosia (Zypern), HJK Helsinki (Finnland), Vitória de Guimarães (Portugal), FK Astana (Kasachstan), Olimpija Ljubljana (Slowenien)

Topf 4: Cercle Brügge (Belgien), Shamrock Rovers (Irland), The New Saints (Wales), FC Lugano (Schweiz) , Heart of Midlothian (Schottland), Mladá Boleslav (Tschechien)

Topf 5: Petrocub Hîncești (Moldawien), FC St. Gallen (Schweiz) , Panathinaikos Athen (Griechenland), TSC Backa Topola (Serbien), Borac Banja Luka (Bosnien-Herzegowina), Jagiellonia Białystok (Polen)

Topf 6: NK Celje (Slowenien), Larne FC (Nordirland), Dinamo Minsk (Belarus), FC Pafos (Zypern), Víkingur Reykjavík (Island), Noah (Armenien) Mehr anzeigen

Wie funktioniert das neue Format?

In allen drei Wettbewerben (Champions League, Europa League und Conference League) qualifizieren sich die besten acht Teams direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 treten in Play-off-Duellen mit Hin- und Rückspiel an, deren Sieger sich für das Achtelfinale qualifizieren. Ab dem Achtelfinale wird der Wettbewerb in der bekannten Art bis zum Finale hin fortgeführt.

Die grösste Änderung in allen drei Wettbewerben betrifft die Gruppenphase, die zu einer einzigen Ligaphase mit 36 Teams wird. In der Champions League und Europa League trifft jede Mannschaft auf acht verschiedene Teams (vier zu Hause, vier auswärts). In der Conference League spielt jeder Klub gegen sechs verschiedene Teams (drei zu Hause, drei auswärts).

Für die Mannschaften, die in der Ligaphase aller drei Wettbewerbe auf Platz 25 oder schlechter landen, ist die Europapokal-Saison in diesem Jahr vorbei.