45. Minute

Vier Luzerner sind bereits gelb-verwarnt, ein Grund dafür, spärlich in die Zweikämpfe zu gehen. So läuft der Ball ungefährdet durch die Luzerner Hälfte und landet kurz vor dem Strafraum in den Füssen von Asoro, der abschliesst und das 1:1 verbucht. Die Schweden sind wieder dran.