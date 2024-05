Ingemar Stenmark ist einer der Sportler, der eine unheimliche Sieges-Serie vorweist. IMAGO/ABACAPRESS

Bayer Leverkusen ist die ganze Saison ungeschlagen. Ähnliche und noch längere Erfolgs-Geschichten gibt es im Sport zuhauf. Das sind einige Serien von fast unglaublicher sportlicher Dominanz und Konstanz.

Bayer Leverkusen begeistert die Fussball-Welt. Die Mannschaft mit dem Schweizer Granit Xhaka ist in dieser Saison in 48 Spielen noch ungeschlagen.

Unglaubliche Erfolgs-Serien gibt es im Sport immer wieder. Neben Weltsportarten wie Tennis, Ski Alpin oder Eishockey, gibt es aber auch in Randsportarten beeindruckende Rekorde.

Bayer Leverkusen bleibt in der aktuellen Saison auch im 48. Spiel in Serie ungeschlagen. Es bleiben noch fünf Spiele (zwei in der Bundesliga, zwei in der Europa League und das Pokalfinale) für die perfekte Saison ohne Niederlage.

Wie sieht es bezüglich Ungeschlagenheit in anderen Sportarten aus? Das sind die unglaublichsten Erfolgs-Serien im Spitzensport.

Tennis

Längste Nummer 1 in Serie: Roger Federer

237 Wochen, zwischen 2. Februar 2004 und 17. August 2008

Längste Zeit in den Top Ten, Männer: Rafael Nadal

18 Jahre, zwischen 2005 und 2022

Längste Zeit in den Top Ten, Frauen: Martina Navrátilová

19 Jahre, zwischen 1976 und 1994

Längste Siegesserie (alle Unterlagen), Frauen: Martina Navrátilová

74 Spiele, zwischen 1983 und 1984

Längste Siegesserie (alle Unterlagen), Männer: Björn Borg

53 Spiele, zwischen 1977 und 1978

Längste Siegesserie auf Sand, Männer: Rafael Nadal

81 Spiele, zwischen April 2005 und Mai 2007

Längste Siegesserie auf Rasen, Männer: Roger Federer

65 Spiele, zwischen Juni 2003 und Juli 2008

Längste Siegesserie auf Hartplatz, Männer: Roger Federer

56 Spiele, zwischen Januar 2005 und Februar 2006

Eishockey

Siege an Olympischen Spielen: Sowjetunion

Die «Sbornaja» hat zwischen 1964 und 1976 kein einziges olympisches Eishockey-Spiel verloren und holte viermal den Titel. Die erste Niederlage gab es an den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid in der Finalrunde gegen die USA. Das Spiel ging als «Miracle on Ice» in die Geschichtsbücher ein.

Ski Alpin

Siege in Serie in einer Disziplin, Männer: Ingemar Stenmark

14 Riesenslalom-Siege, zwischen 1978 und 1979.

Marco Odermatt schaffte es zwischen März 2023 und März 2024 auf 12 Riesenslalom-Siege in Serie, dann schied er in Saalbach aus.

Siege in Serie in einer Disziplin, Frauen: Annemarie Pröll

11 Abfahrts-Siege, zwischen 1972 und 1974

Nationen-Cup im Ski-Weltcup: Österreich

30 Siege. Zwischen 1989/90 und 2018/19 gewann Österreich den Nationencup im Ski-Weltcup gleich dreissig Mal in Serie. 2019/20 holte sich dann die Schweiz den Nationen-Cup.

Basketball

Siegesserie in der NBA: Los Angeles Lakers

33 Siege, zwischen 1971 und 1972.

Handball

Siegesserie im Handball: THW Kiel

In der Saison 2011/12 gewann Kiel alle 34 Ligaspiele und war damit die erst Mannschaft im deutschen Profisport, welche ohne Punktverlust blieb. Dazu holte sich Kiel auch noch den DHB-Pokal und gewann die Champions League.

Leichtathletik

Hürdenlauf: Edwin Moses

122 Siege, zwischen 1975 und 1987 gewann Moses über 400-Meter-Hürden sämtliche Rennen, in denen er angetreten ist.

Squash

Siegesserie: Jahangir Khan

555 Partien, zwischen 1981 und 1986.

Squash-Legende Jahangir Khan. imago sportfotodienst

Segeln

America’s Cup: USA

132 Jahre. 1851 wird der erste America’s Cup ausgetragen. Es dauerte bis 1987, also 132 Jahre, bis mit Australien zum ersten Mal jemand anderes als die USA triumphierte.

Formel 1

Siegesserie: Max Verstappen

11 Siege, im Jahr 2023.

Schach

Serie der Ungeschlagenheit: Magnus Carlsen

125 Partien zwischen 2018 und 2020 ohne Niederlage. Davon 44 Siege und 81 Remis.