«Auch mir kann mal ein Fehler passieren» – das sagt Odermatt nach seinem Ausfall

Marco Odermatt kann sich im Zielraum von Saalbach nur verhalten über die Riesen-Kugel freuen. Bild: Keystone

Im letzten Riesenslalom des Winters fährt Marco Odermatt erstmals nicht zum Sieg, sondern scheidet als Halbzeit-Führender aus und verpasst so auch den Rekord von Ingemar Stenmark. Der Frust ist dem Nidwaldner anschliessend anzumerken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach neun Siegen aus neun Rennen scheidet Marco Odermatt im letzten Riesenslalom der Saison in Saalbach aus und verpasst damit auch den Rekord von Ingemar Stenmark.

Nach dem Rennen ist Odermatt der Frust anzumerken. Der Nidwaldner ärgert sich über den «unnötigen Fehler» und macht klar: «Es ist immer schade, wenn du so die Saison abschliesst.» Mehr anzeigen

Loïc Meillard triumphiert, Thomas Tumler jubelt über seinen Podestplatz und Gino Caviezel freut sich über den starken sechsten Platz – beim abschliessenden Riesenslalom gibt es aus Schweizer Sicht gleich mehrere Gründe zur Freude. Wäre da nur nicht Marco Odermatt, der als Halbzeit-Führender im 2. Lauf ausscheidet – und im letzten Riesen der Saison zum tragischen Helden wird.

«Emotional bin ich nicht am gleichen Ort wie die anderen Drei. Das ist der Sport und gehört dazu», gibt Odermatt im SRF-Interview im Ziel zu und ärgert sich: «Der Fehler ist unnötig. Es wäre aufgelegt gewesen, es hätte alles gut gepasst. Und dann im flachsten Tor will man schon komplett lösen und über den Innenski beschleunigen – dann hängt dieser an und dann ist es schnell passiert.»

«Jetzt ist es anders gekommen»

Der Dominator macht aber klar: «Wenn man gewinnen will, muss man riskieren. Auch mir kann mal ein Fehler passieren.» Dennoch schmerzt der Ausfall zum Saisonabschluss natürlich. «Es ist immer schade, wenn du so die Saison abschliesst – mit negativen Emotionen, obwohl es neun Gründe gäbe für positive Emotionen. Aber die kommen dann sicher noch», so Odermatt.

Nur zu gern hätte der 26-Jährige Ingemar Stenmarks Rekord von zehn Siegen aus zehn Riesenslaloms in einer Saison egalisiert. «Das wäre das Ziel gewesen. Jetzt ist es anders gekommen. Aber das gehört dazu», sagt Odermatt.

Mit dem Aus in Saalbach gehen für den Nidwaldner gleich mehrere Serien zu Ende. Nebst der perfekten Riesenslalom-Saison verpasst er auch den saisonübergreifend 13. Sieg in Folge. Zudem ist es das erste Mal nach 26 Weltcup-Riesenslaloms, dass Odermatt nicht auf dem Podest steht.