Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt dominieren in diesem Winter den Ski-Weltcup. IMAGO/ZUMA Wire

Die Schweiz dominiert den Ski-Weltcup. Zu verdanken ist das allen voran Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt. Beide stehen vor dem Weltcup-Finale in Saalbach davor, je vier Kristallkugeln zu gewinnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt haben in dieser Saison zusammen 21 Rennen gewonnen.

Während Odermatt den Gesamtweltcup schon längst in der Tasche hat, steht Gut-Behrami kurz davor, die grosse Kristallkugel ebenfalls zu gewinnen.

Aber auch in den Disziplinenwertungen sind die beiden auf Kurs. Odermatt und Gut-Behrami führen die Wertungen in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom jeweils an. Mehr anzeigen

Gesamtweltcup Frauen

Lara Gut-Behrami hat die grosse Kugel so gut wie auf sicher. Mikaela Shiffrin, die bei vier verbleibenden Rennen schon 345 Punkte Rückstand hat, wird Abfahrt und Super-G nicht fahren, kann Gut-Behrami also nicht mehr einholen. Bleibt noch Federica Brignone als letzte Herausforderin. Doch auch die Italienerin liegt schon 282 Punkte hinter Gut-Behrami.

Gut-Behrami gewinnt den Gesamtweltcup, wenn:

- Brignone weniger als 282 Punkte aufholt. In Abfahrt, Super-G und Riesenslalom kann die Italienerin um den Sieg fahren, es wären also potenziell 300 Punkte möglich. Im Slalom dürfte Brignone ebenfalls ihr Glück versuchen, dort stehen ihre Chancen, in die Top 15 (die am Weltcupfinale Punkte geben) zu fahren, aber ziemlich schlecht.

Gut-Behrami wird ebenfalls noch in Riesenslalom, Super-G und Abfahrt um die Punkte fahren. Läuft alles normal, holt Gut-Behrami ihre benötigten Punkte und holt den Gesamtweltcup locker.

Gesamtweltcup Männer ✅

Marco Odermatt hat den Gesamtweltcup längst gewonnen. Sein Vorsprung auf die ersten Verfolger beträgt bereits über 1000 Punkte.

Abfahrtsweltcup Frauen

In der Abfahrtswertung liegt Lara Gut-Behrami 19 Punkte vor Sofia Goggia. Da die Italienerin aber wegen einer Verletzung keine Rennen mehr fahren wird, fällt sie schon mal als Konkurrentin weg. Es bleiben noch die beiden Österreicherinnen Stephanie Venier und Cornelia Hütter, die aber schon 68 respektive 72 Punkte Rückstand haben.

Gut-Behrami gewinnt die Abfahrtswertung, wenn:

- sie mindestens 32 Punkte (Rang 8) holt.

- sie in die Top 15 fährt und weder Stephanie Venier noch Cornelia Hütter das Rennen gewinnen

- weder Stephanie Venier noch Cornelia Hütter auf einen der ersten beiden Ränge fahren.

Abfahrtsweltcup Männer

Im Abfahrtsweltcup lieferten sich Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin einen Zweikampf auf allerhöchstem Niveau. Der Schweizer geht mit einem Vorsprung von 42 Punkten auf den Franzosen ins Finale.

Marco Odermatt gewinnt die Abfahrtswertung, wenn

- er mindestens Dritter wird.

- Sarrazin nicht in die Top 5 fährt.

- er seinen Vorsprung anderweitig verteidigen kann. Dazu gibt es folgende Szenarien

Sarrazin wird Zweiter ➡️ Odermatt muss mindestens 6. werden.

Sarrazin wird Dritter ➡️ Odermatt muss mindestens 13. werden

wird Odermatt in diesem Fall 14. hätten die beiden gleich viele Punkte, dann ginge die Kugel an Sarrazin, weil er mehr Siege auf dem Konto hat (3:2).

Sarrazin wird Vierter oder Fünfter ➡️ Odermatt muss in die Top 15 fahren.

Super-G Frauen

Es ist noch ein Dreikampf um die Disziplinenwertung im Super-G. Gut-Behrami hat auch hier deutlich die besten Karten. Die einzigen verbliebenen Herausforderinnen sind Cornelia Hütter und Federica Brignone mit Rückständen von 69 respektive 74 Punkten. Die Ausgangslage für Gut-Behrami ist damit fast identisch wie in der Abfahrt.

Lara Gut-Behrami gewinnt die Super-G-Kugel, wenn:

- sie mindestens 32 Punkte (Rang 8) holt.

- sie in die Top 15 fährt und weder Cornelia Hütter noch Federica Brignone das Rennen gewinnen.

- weder Cornelia Hütter noch Federica Brignone auf einen der ersten beiden Ränge fahren.

Super-G Männer

Marco Odermatt hat einen äusserst komfortablen Vorsprung von 81 Punkten auf den Österreicher Vincent Kriechmayr. Der könnte Odermatt bloss noch mit einem Sieg abfangen.

Marco Odermatt gewinnt die Super-G-Wertung, wenn:

- Er mindestens 20 Punkte holt (Rang 13).

- Vincent Kriechmayr das Rennen nicht gewinnt.

Riesenslalom Frauen

Um ein Haar hätte sich Gut-Behrami die Riesenslalom-Kugel bereits beim vergangenen Riesenslalom in Are geholt. Doch weil Federica Brignone das Rennen gewann und Sara Hector Gut-Behrami auf Rang 3 verdrängte, ist die Disziplinen-Wertung noch nicht entschieden. Aber der Vorsprung von Gut-Behrami mit 95 Punkten ist monumental.

Lara Gut-Behrami gewinnt den Riesenslalom-Weltcup, wenn:

- sie in die Top15 und damit in die Punkte fährt.

- Federica Brignone das Rennen nicht gewinnt.

Riesenslalom Männer ✅

Weniger Diskussion um einen Disziplinen-Sieger als im Riesenslalom der Männer kann es gar nicht geben. Marco Odermatt hat alle neun Rennen gewonnen und die Kugel damit mit riesigem Abstand geholt. Immerhin um Rang 2 bleibt es spannend. Da liegen vier Fahrer innerhalb von 23 Punkten.