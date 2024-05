«Alles 'geili Sieche'» ++ «Sie sind eine grosse Inspiration» ++  «Jetzt holen wir WM-Gold»

Auch die Fussball-Schweiz fiebert heute Abend mit, wenn die Hockey-Nati um den WM-Titel spielt. Keystone

blue Sport hat sich umgehört: Auch unsere Fussball-Prominenz ist im Eishockey-Fieber. Das sagen Nati-Trainer Murat Yakin & Co. zu unseren WM-Überfliegern in Tschechien.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Nati spielt heute Abend in Prag gegen Tschechien um WM-Gold. Wahnsinn! Die Schweiz ist im Eishockey-Fieber.

Auch die Fussball-Prominenz hat sich angesteckt. Nati-Trainer Yakin, die Klubpräsidenten Canepa und Hüppi, die Trainer Magnin und Croci-Torti und Experte Zuberbühler verraten blue Sport, was sie bei unseren Eisgenossen besonders beeindruckt, wo sie mitfiebern und weshalb das Team von Patrick Fischer jetzt Gold holt. Mehr anzeigen

Trainer Fussball-Nati Murat Yakin

«Was Trainer Patrick Fischer, die Spieler und der ganze Staff an der WM leisten, ist schlicht sensationell. Die Nati mit ihren Ausnahmekönnern wie Josi, Fiala oder Niederreiter tritt als Einheit auf. Die Eishockey-Nati zeigt, was mit Leidenschaft, Solidarität und individueller Klasse alles möglich ist. Sie ist eine Inspiration für die ganze Sportschweiz. Ich traue es ihnen zu, dass sie heute Abend in Prag gegen Tschechien WM-Gold holen wird. Ich werde die Daumen drücken. Hopp Schwiiz!»

Präsident FC Zürich Ancillo Canepa

«Viele Fussballfans sind auch Eishockeyfans! Auch ich habe früher als Bub Eishockey-Paninibilder gesammelt. Allein schon die Finalqualifikation ist sensationell. Ich werde das Spiel jedoch nicht live sehen können, da ich am Meisterschaftsfinal unserer FCZ-Frauen in Thun bin. Aber klar: Ich drücke unserer Nati die Daumen. Und: Wir werden Weltmeister!»

Trainer FC Lausanne-Sport Ludovic Magnin

«Ich bin ein grosser Eishockeyfan. Das ist eine Riesen-Geschichte, was da in Tschechien gerade passiert. Es ist bewundernswert, wie es Trainer Patrick Fischer geschafft hat aus diesen tollen Einzelspielern eine Einheit mit einem überragenden Spirit und Stolz zu formen. Unsere NHL-Stars wie Fiala, Josi oder Niederreiter heben unsere Qualität nochmals auf ein anderes Niveau. Es ist schön zu sehen, wie sie sich für die Schweiz aufopfern und alles aufs Eis werfen, was sie haben. Persönlich fiebere ich besonders mit Patrick Fischer und Andres Ambühl mit, da ich die beiden persönlich kenne und sehr schätze. Für die Sportschweiz ist es schön zu sehen, was wir zu leisten imstande sind. Ich hoffe, dass dies unsere Fussballer als grosse Inspiration für die EM mitnehmen. Wir werden heute Weltmeister. Warum? Weil gegen Tschechien das ganze Stadion in Prag gegen uns ist. Wenn du spürst, dass das ganze Stadion Angst hat vor dir, kann dies Extra-Kräfte freisetzen. Dass wir Tschechien schlagen können, haben wir in der Gruppenphase gezeigt. Also: Allez la Suisse!»

Ex-Nati-Goalie und Fussball-Experte Pascal Zuberbühler

«Dieses Team hat einen sensationellen Charakter und eine unheimliche Qualität. Wenn ich ihre Videos auf Social Media sehe, bin ich beeindruckt von all diesen Persönlichkeiten. Das sind alles ‹geili Sieche›. Der Teamgeist ist fantastisch und ein solcher kann Berge versetzen. Gegen Kanada kassierte die Nati kurz vor Schluss noch den Ausgleich und musste in die Overtime. Doch sie brach nicht ein hielt dagegen. Auch im Penaltyschiessen lag sie zurück und kehrte das Ding noch. Überragend! Mit einem solchen Charakter wird man Weltmeister, denn auch die Tschechen werden an unserem Teamspirit scheitern.»

Trainer FC Luganpo Mattia Croci-Torti

«Ich bin sehr stolz auf unsere Nati. Was sie in Tschechien abliefert, ist sensationell. Wir haben qualitativ super Spieler, zudem ist die Dynamik im Team sehr positiv, das sieht man nur schon vom Zusehen. Jeder spielt für jeden. Trainer Patrick Fischer und sein ganzer Staff haben einen tollen Job gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt sogar WM-Gold holen. Die Spieler sind hungrig, sie gehen mit einem grossen Herzen aufs Eis. Ich werde heute Abend mit meiner Familie vor dem TV mitfiebern. Forza Svizzera!»

Präsident FC St. Gallen Matthias Hüppi

«Ich werde den Traumfinal im privaten Kreis verfolgen und bin überzeugt, dass die Schweiz den grossen Coup landen kann. Mich beeindruckt, wie Team und Staff in all den Kritikstürmen der letzten Monate Ruhe und Souveränität bewahrt haben. Coach und Teamleader arbeiten auf Augenhöhe vorbildlich zusammen. Let‘s go!»