Der Countdown läuft – die Zahlen sprechen leider gegen die Schweiz

Vorschau

Leider wissen die Schweizer aus der Vergangenheit, dass Siege gegen die Grossen in der Gruppe für die K.o.-Phase nicht viel zu bedeuten haben. Nicht zuletzt, weil viele gestandene NHL-Cracks erst für die finale Phase der Weltmeisterschaft anreisen.

Bei Tschechien war dies am letzten Wochenende nach dem Ausscheiden der Boston Bruins aus den NHL-Playoffs der Fall. Kaum war die Saison für die Bruins beendet, erhielt das Team die Freigabe für die Superstars David Pastrnak und dessen Teamkollegen Pavel Zacha. Pastrnak, einer der weltbesten Stürmer, hat in dieser Saison mit 47 Toren und 63 Assists zum zweiten Mal in Folge die 100-Punkte-Marke in der NHL überschritten.

Das sind aber nur zwei weitere Gründe für Tschechiens Stärke. Der Heimvorteil und eine riesige Euphorie kommen hinzu. Was die Schweiz dagegen tun kann, liest du hier.