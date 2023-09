Ambri-Stürmer Dario Bürgler feiert seinen Penalty-Treffer zum 1:1 gegen Kloten Keystone

Der HC Ambri-Piotta führt nach zwei Runden die Tabelle der National League an. Nach dem 5:2 gegen die Rapperswil-Jona Lakers schlägt Ambri auswärts auch Kloten mit 5:1.

Die Leventiner legten die Basis zum Auswärtssieg mit vier Goals im zweiten Drittel, wobei die ersten drei Treffer vom 0:1 zum 3:1 alle innerhalb von 75 Sekunden fielen.

Neben dem HC Ambri-Piotta gewann auch der EHC Biel sein zweites Spiel. Die Seeländer, denen letzte Saison bloss ein Sieg zum Meistertitel fehlte, besiegten den EV Zug dank eines frühen Führungstreffers von Luca Hischier (nach 129 Sekunden) mit 2:1. Im Schlussabschnitt erhöhte Tony Rajala auf 2:0. Erst im Finish gelang Zug der Anschlusstreffer.

⚪️🔵 Fantastici tifosi biancoblù anche a Kloten! Grazie per il vostro sostegno🙏🏻 #tifosi #HCAP pic.twitter.com/8giTL7bbs6 — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) September 16, 2023

Zug und Davos warten noch auf Sieg

Auch der SC Bern gab in der neuen Saison noch keinen Punkt ab. Die Berner bestreiten ihr zweites Spiel indes erst am Sonntagabend bei den Rapperswil-Jona Lakers.

Ganz hinten in der Tabelle, auf Platz 14, rangiert Meisterschafts-Mitfavorit EV Zug. Wie Zug wartet auch der HC Davos, der in Ajoie 1:2 verlor, noch auf den ersten Sieg. Und die Lakers stehen auch noch ohne Punkte da, spielen aber die zweite Partie erst am Sonntag.

Der Lausanne Hockey Club indessen gewann nach zwei Niederlagen zum Auftakt das Heimspiel gegen die SCL Tigers mit 7:3. Gottéron kassierte nach zwei Siegen daheim gegen Lugano mit 2:4 die erste Niederlage in der neuen Saison.

Das Spitzenspiel zwischen Meister Genève-Servette, der erstmals seit dem Titelgewinn wieder in der Les-Vernets-Halle auftrat, und den ZSC Lions gewannen die Genfer mit 2:1. Sakari Manninen und Alessio Bertaggia erzielten ganz früh und ganz spät im zweiten Abschnitt die wegweisenden Tore vom 0:0 zum 2:0.

Resultate und Tabelle

National League. Die Resultate vom Samstag: Ajoie – Davos 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Biel – Zug 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Fribourg-Gottéron – Lugano 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). Kloten – Ambri-Piotta 1:5 (1:0, 0:4, 0:1). Lausanne – SCL Tigers 7:3 (0:0, 3:1, 4:2). Genève-Servette – ZSC Lions 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Rangliste: 1. Ambri-Piotta 2/6 (10:3). 2. Biel 2/6 (5:1). 3. Fribourg-Gottéron 3/5 (9:10). 4. Genève-Servette 2/4 (3:3). 5. Lausanne 3/4 (10:10). 6. Bern 1/3 (4:1). 7. ZSC Lions 2/3 (8:5). 8. Lugano 2/3 (5:5). 9. Kloten 2/3 (7:8). 10. Ajoie 2/3 (5:8). 11. SCL Tigers 2/2 (5:8). 12. Rapperswil-Jona Lakers 1/0 (2:5). 13. Davos 2/0 (4:6). 14. Zug 2/0 (4:8).

sda