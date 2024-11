Auf Antti Suomela kann sich Lausanne auch in dieser Saison verlassen Keystone

Der Lausanne HC hat den Vertrag mit dem finnischen Stürmer Antti Suomela bis 2027 verlängert. Suomela hat sich als Schlüsselspieler erwiesen und trägt massgeblich zum Erfolg des Teams bei.

Der Lausanne HC hat bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem finnischen Eishockeyspieler Antti Suomela bis 2027 verlängert wurde. Diese Entscheidung unterstreicht die Bedeutung des 30-jährigen Stürmers für das Team.

Suomela, der in der letzten Saison aus Schweden zum Lausanne HC wechselte, hat sich schnell als wertvoller Spieler etabliert. Mit 17 Toren und 35 Assists in 70 Spielen war er massgeblich am Erreichen des Playoff-Finals beteiligt. Seine Leistung in der aktuellen Saison ist ebenfalls beeindruckend: Nach 18 Spielen hat er bereits sechs Tore erzielt und 13 Assists gegeben.

Die Vertragsverlängerung zeigt das Vertrauen des Clubs in Suomelas Fähigkeiten und seine Rolle als zentraler Bestandteil des Teams. Der Lausanne HC setzt damit auf Kontinuität und hofft, mit Suomela weiterhin erfolgreich zu sein.

