Der Schlittschuhclub Bern gewinnt das Verfolgerduell der Eishockey-Meisterschaft in Kloten mit 5:4. Am Sonntag kommt es in der National League zum Spitzenspiel ZSC Lions – Lausanne.

Dank einer schier unglaublichen Resultat-Effizienz hält sich der EHC Kloten – im Herbst als krasser Aussenseiter in die Saison gestartet – auf den vorderen Rängen. Die Klotener weisen als einziges Team der oberen Tabellenhälfte eine negative Tordifferenz aus. Diese Effizienz ging am Samstag im Verfolgerduell gegen Bern verloren: Kloten führte 2:0, 3:2 und bis zur 51. Minute noch 4:3, verlor aber 4:5.

Der SC Bern (3.) schloss mit dem Auswärtssieg nach Punkten (61) zu den ZSC Lions (2.) auf, die aber vier Partien weniger bestritten haben. Die Zürcher empfangen am Sonntagnachmittag Leader Lausanne (64 Punkte) zum Spitzenkampf.

Das zweite Direktduell zweier Teams aus den Top 6 der Tabelle vom Samstag gewann der EV Zug gegen den schwächelnden HC Davos mit 4:1. Die Davoser haben die letzten sechs Meisterschaftsspiele alle verloren.

Daneben standen nur zwei weitere Partien im Programm: In Biel verlor das Heimteam gegen die Rapperswil-Jona Lakers nach Führung mit 2:3 nach Penaltyschiessen. Und im Emmental schlugen die SCL Tigers den Genève-Servette Hockey Club dank des fünften Shutout von Goalie Stéphane Charlin mit 3:0.

Resultate und Tabelle

Die Resultate vom Samstag: Biel – Rapperswil-Jona Lakers 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) n.P. Kloten – Bern 4:5 (3:2, 1:1, 0:2). SCL Tigers – Genève-Servette 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Zug – Davos 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

1. Lausanne 33/64 (106:88). 2. ZSC Lions 30/61 (96:64). 3. Bern 34/61 (111:92). 4. Davos 35/58 (98:80). 5. Kloten 35/57 (94:100). 6. Zug 33/52 (107:87). 7. SCL Tigers 33/51 (83:76). 8. Rapperswil-Jona Lakers 35/47 (91:102). 9. Fribourg-Gottéron 33/45 (80:89). 10. Biel 33/43 (72:76). 11. Genève-Servette 31/42 (86:88). 12. Lugano 32/42 (86:103). 13. Ambri-Piotta 33/41 (88:110). 14. Ajoie 32/29 (76:119).