Marc Crawford hört per sofort als Cheftrainer der ZSC Lions auf Keystone

Die ZSC Lions verlieren Cheftrainer. Marc Crawford tritt aus mentalen und damit gesundheitlichen Gründen zurück. Bis zum Saisonende steht der Coach der GCK Lions Marco Bayer in der Verantwortung.

Keystone-SDA, sda SDA

In der Chefetage kam der Entscheid nicht aus heiterem Himmel. Crawford hatte seine Vorgesetzten schon vor einigen Monaten über seine Situation unterrichtet. «Leider hat sich sein Gesundheitszustand in der Zwischenzeit nicht verändert, was ihn nun zu diesem Schritt bewogen hat», ist in einem Communiqué des Klubs zu lesen.

«Marc Crawford hat in seiner Zeit bei uns stets hundert Prozent Einsatz von seinen Spielern und dem gesamten Umfeld gefordert – und genauso viel von sich selber. Da er nun spürt, dass er selbst nicht mehr hundert Prozent geben kann, zieht er die Konsequenz und tritt als Trainer zurück», erklärt Sportchef Sven Leuenberger in der Aussendung.

Und weiter: «Dieser Entscheid tut ihm sehr leid, da er das Team und die Organisation nicht mehr unterstützen kann. Gleichzeitig bedauern wir als Klub diese Entwicklung zutiefst, haben aber volles Verständnis und grossen Respekt für seinen mutigen Schritt. Wir bitten auch unser Umfeld – Fans, Sponsoren, Partner und Medien – um Verständnis.»

Grosse Erfolge unter Crawford

Marc Crawford, der sich derzeit in Vancouver aufhält und für Interviews nicht zur Verfügung steht, hat in seinen sechseinhalb Saisons die Organisation der ZSC Lions nachhaltig geprägt. Unter seiner Führung konnten die Löwen viermal die Qualifikation gewinnen, zwei Meistertitel feiern und einmal den Cupsieg bejubeln. Auch in der aktuellen Saison steht der Stadtklub auf dem ersten Tabellenplatz – und hat den Halbfinal der Champions Hockey League erreicht.

Crawfords Nachfolger Bayer blickt auf eine über 15-jährige Trainertätigkeit und zuvor 18 Saisons als Spieler auf Profi-Ebene zurück. Von 1992 bis 1994 trug er das ZSC-Trikot. Bei den GCK Lions amtete er seit der letzten Saison als Cheftrainer.

Bei den GCK Lions übernimmt der bisherige Assistent Peter Andersson bis zum Saisonende den Posten des Headcoachs. Der 62-jährige Schwede steht beim Team aus der Swiss League bereits in seiner sechsten Saison. In den nächsten Tagen wird bestimmt, wer Andersson assistieren wird.