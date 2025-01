Zum fünften Mal ohne Skorerpunkt: Kevin Fiala (hinten) kann die Niederlage der Los Angeles Kings nicht abwenden. Bild: Keystone

Die Los Angeles Kings kassieren in der Nacht auf Dienstag die zweite knappe Niederlage in Serie. In Edmonton unterliegt das Team mit Kevin Fiala 0:1.

Keystone-SDA, sda SDA

Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage bei den Calgary Flames mussten sich die Kings auch den Oilers knapp geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Superstar Connor McDavid kurz vor der zweiten Sirene. Für den 28-jährigen Kanadier, der in dieser Saison die Schallmauer von 1000 Skorerpunkten in der NHL durchbrach, war es das 16. Tor in der laufenden Spielzeit. Fiala kam auf 21 Minuten Eiszeit, blieb jedoch zum fünften Mal ohne Skorerpunkt. Sowohl die Oilers als auch die Kings befinden sich weiterhin auf Playoff-Kurs.

Weiterhin am Ende der Rangliste in der Western Conference liegen die Chicago Blackhawks. Bei der 2:5-Niederlage gegen die Calgary Flames fehlte Philipp Kuraschew erneut überzählig.