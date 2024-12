Die Davoser Spieler feiern den Halbfinal-Einzug am Heimturnier Keystone

Der HC Davos gewinnt am Spengler Cup 4:3 gegen Kärpät Oulu und macht den rein schweizerischen Halbfinal am Montagabend gegen Fribourg-Gottéron perfekt.

Keystone-SDA, ck, sda SDA

Im Mitteldrittel zogen die Davoser innert sechseinhalb Minuten von 1:0 auf 4:1 davon. Eine Fünfminuten-Strafe gegen Nico Gross wegen einem Check gegen den Kopf brachte die Spannung aber nochmal zurück. In Überzahl verkürzten die Finnen noch vor der zweiten Pause auf 2:4.

Ein zweiter Treffer gelang den «Hermelinen» (Kärpät) aus dem Norden Finnlands in diesem fünfminütigen Powerplay aber nicht. Eng wurde es nach dem 3:4 gut zwölf Minuten vor Schluss trotzdem nochmals. Am Ende rettete das Team von Coach Josh Holden den Sueg aber über die Zeit.

Davoser Leistungssteigerung

Nach dem eklatanten Fehlstart, als sie von der Physis des Team Canada völlig überfordert waren und 2:6 untergingen, schafften es die Davoser, den Schalter rechtzeitig umzulegen. Dank überzeugenden Auftritten gegen die Straubing Tigers im zweiten Gruppenspiel (5:0) und zumindest zwei Drittel lang gegen Oulu im Viertelfinal stehen die Gastgeber und Titelverteidiger erneut im Halbfinal.

Der HCD war in die ersten beiden Drittel optimal gestartet. Nach nur 88 Sekunden eröffnete Adam Tambellini das Skore, nach 2:19 Minuten im Mitteldrittel doppelte Simon Knak nach einem präzisen Pass von Oldie Ambühl nach. Ajoie-Leihgabe Oula Palve erhöhte auf 3:0, den Shorthander zum 3:1 konterte Enzo Corvi noch im gleichen Überzahlspiel mit dem 4:1.

Wieder ein Schweizer Team im Final

Dort treffen sie am Montagabend (20.15 Uhr) auf den Ligakonkurrenten Fribourg-Gottéron. Ein Schweizer Team steht nach den Turniersiegen von Ambri-Piotta und Davos in den letzten beiden Jahren also erneut im Final. In den beiden Spielen der National League gab es in dieser Saison je einen Auswärtssieg. Dies – und die zwei Tage Pause – könnten für die Freiburger sprechen.

Den Finalgegner machen am Nachmittag das Team Canada und die überraschenden Straubing Tigers aus Deutschland aus. Die Kanadier und Davos haben beide die Chance, alleiniger Rekordsieger zu werden (bisher beide 16).

Telegramm und Rangliste:

Davos – Kärpät Oulu 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

Davos. – 6267 Zuschauer (ausverkauft). – SR Borga/Schrader (SUI/GER). – Tore: 2. Tambellini (Corvi, Lennström) 1:0. 23. Knak (Ambühl, Egli) 2:0. 25. Palve (Kessler) 3:0. 28. (27:53) Hermonen (Mäenalanen/Unterzahltor!) 3:1. 29. (28:40) Corvi (Tambellini/Powerplaytor) 4:1. 40. (39:26) Virta (Mäenalanen/Powerplaytor) 4:2. 48. Virta (Kovarcik, Pokka) 4:3. – Strafen: 2mal 2 plus 5 (Gross) Minuten plus Spieldauer (Gross) gegen Davos, 1mal 2 Minuten gegen Oulu.

Davos: Hollenstein; Honka, Dahlbeck; Gross, Lennström; Andersson, Jung; Barandun; ,Stransky Ryfors, Lemieux; Frehner, Corvi, Tambellini; Kessler, Palve, Zadina; Nussbaumer, Egli, Ambühl; Knak.

Kärpät Oulu: Karhunen; Pokka, Paaso; Björk, Masin; Juusola, Ohtamaa; Koivisto; Virta, Kovarcik, Turunen; Gardiner, Melnick, Tardif; Rueschhoff, Korpimäki, Mäenalanen; Hermonen, Yliniemi, Anttila; Nikupeteri.

Bemerkungen: Timeout Oulu (59.), ab 58:21 ohne Torhüter.

Davos. Spengler Cup. Viertelfinals: Davos – Kärpät Oulu (FIN) 4:3 (1:0, 3:2, 0:1). Dynamo Pardubice (CZE) – Straubing Tigers (GER) 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).

Halbfinals. Montag, 15.10 Uhr: Team Canada – Straubing Tigers. – 20.15 Uhr: Fribourg-Gottéron – Davos. – Final: Dienstag, 12.10 Uhr.