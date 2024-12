Fiala trifft gegen Philadelphia doppelt 20.12.2024

Kevin Fiala glänzt in der NHL als Doppeltorschütze. Der St. Galler Stürmer erzielt beim 7:3-Kantersieg der Los Angeles Kings auswärts gegen die Philadelphia Flyers das erste und letzte Tor der Partie.

Keystone-SDA, sda SDA

Fiala eröffnete in der 11. Minute das Skore, in dem er nach einem Steilpass von Phillip Danault den gegnerischen Goalie mit einer Finte aussteigen liess. Noch schöner herausgespielt war Fialas zweiter Treffer knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss. Nach einer Passstafette über mehrere Stationen verwertete der MVP der letzten WM ein Backkhand-Zuspiel von Alex Laferriere von hinter dem gegnerischen Tor zum 7:3-Endstand.

Für Fiala waren es die Tore Nummer 11 und 12 in dieser Saison, für die formstarken Los Angeles Kings der achte Sieg aus den letzten zehn Spielen.

Meier bezwingt Merzlikins

Timo Meier reihte sich in der Nacht auf Freitag ebenfalls unter die Torschützen ein. Der Appenzeller Stürmer erzielte bei der 2:4-Niederlage der New Jersey Devils auswärts gegen die Columbus Blue Jackets das 2:3. Der Treffer gut eineinhalb Minuten vor Schluss fiel durch einen Ablenker und war der elfte in dieser Saison von Meier, der sich nach dem Spiel über die mangelnde Chancenauswertung seines Teams ärgerte. «Am Ende waren wir nah dran, aber es ist fast so, als hätten wir zu spät mit dem Toreschiessen angefangen.» Der Tabellenführer der Eastern Conference lag drei Minuten vor Schluss 0:3 zurück und verzweifelte dabei immer wieder am früheren Lugano-Goalie Elvis Merzlikins, der 40 Schüsse auf sein Tor parierte.

Nashville von Crosby/Rust abgeschossen

Eine Niederlage setzte es auch für Pius Suter und die Vancouver Canucks beim 1:3 in Las Vegas ab. Die Nashville Predators mussten sich ohne ihren weiterhin verletzten Captain Roman Josi den Pittsburgh Penguins zuhause nach Verlängerung 4:5 geschlagen geben. Bei den Gästen stachen Captain Sidney Crosby (1 Tor, 3 Assists) und Bryan Rust (2 Tore, 2 Assist) mit je vier Skorerpunkten heraus.