Die Schweiz (Endo Meier) ist beim Auftakt in die U20-WM gegen Tschechien auf verlorenem Posten Keystone

Das Schweizer U20-Nationalteam startet mit einer Niederlage in die WM in Kanada. Gegen Tschechien resultiert in Ottawa ein klares 1:5.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen An der U20 Eishockey-WM verliert die Schweiz den Auftakt gegen Tschechien mit 1:5.

Am Freitag trifft die Nati auf die Slowakei. Mehr anzeigen

Es war der erwartet schwierige Start in das Turnier für die Mannschaft von Trainer Marcel Jenni. Gegen den Dritten der letzten Weltmeisterschaft gerieten die Schweizer bereits in der 5. Minute in Rückstand. Nach fünf Minuten im Schlussdrittel hiess es 4:0 für den Favoriten. Léo Braillard von den Lethbridge Hurricanes gelang kurz darauf der Ehrentreffer, den Schlusspunkt setzten die Tschechen mit dem 5:1 ins leere Tor zweieinhalb Minuten vor dem Ende.

Am Freitag trifft die Schweiz auf die Slowakei, die zum Auftakt Schweden 2:5 unterlag. Um die K.o.-Runde zu erreichen, muss die Mannschaft von Marcel Jenni in der Vorrunde mindestens den 4. Platz von fünf Teams erreichen.