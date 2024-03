Bern und Davos sind grün – Biel und Langnau im Fernduell - Gallery Vili Saarijärvi erzielt das entscheidende Tor für Langnau Bild: Keystone Die Berner können sich für die Playoff-Viertelfinals qualifizieren Bild: Keystone Dominik Egli gelingt das Siegtor für den HC Davos, der sich für die Playoffs qualifiziert Bild: Keystone Bern und Davos sind grün – Biel und Langnau im Fernduell - Gallery Vili Saarijärvi erzielt das entscheidende Tor für Langnau Bild: Keystone Die Berner können sich für die Playoff-Viertelfinals qualifizieren Bild: Keystone Dominik Egli gelingt das Siegtor für den HC Davos, der sich für die Playoffs qualifiziert Bild: Keystone

Bern und Davos sichern sich in der zweitletzten Runde der National League das direkte Ticket für die Playoff-Viertelfinals. Der SCB schlägt Lausanne 4:1, und der HCD gewinnt gegen die ZSC Lions 4:2.

Der EHC Biel kam derweil zum ersten Erfolg unter Sportchef und Interimstrainer Martin Steinegger. Dank des 6:1-Sieges gegen Lugano wahren sich die Seeländer die Chance auf den letzten zu vergebenen Play-in-Platz.

Aber auch die SCL Tigers haben am letzten Spieltag noch die Möglichkeit, das vorzeitige Saisonende abzuwenden und die Bieler somit in die Ferien zu schicken. Die Emmentaler machten gegen Kloten einen 1:4-Rückstand wett, Vili Saarijärvi sicherte dem Team von Thierry Paterlini mit dem Tor zum 5:4 in der Verlängerung den Zusatzpunkt.

Zug kehrt zum Siegen zurück

Der EV Zug feierte nach zuletzt acht Niederlagen in Folge wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Die Zentralschweizer gewannen gegen Meister Genève-Servette 3:2 in der Verlängerung.

Ambri-Piotta machte einen Schritt dafür, die Qualifikation im achten Rang abschliessen zu können. Die Tessiner setzten sich nach zweimaligem Rückstand 3:2 gegen Fribourg-Gottéron durch. Damit sichert sich der HCAP zusammen mit Kantonsrivale Lugano sowie Genève-Servette den Platz im Play-in.

Die Rapperswil-Jona Lakers kamen schliesslich in einer sportlich bedeutungslosen Partie gegen Schlusslicht Ajoie zu einem 3:2-Sieg.

Resultate:

Resultate: Ambri-Piotta – Fribourg-Gottéron 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Bern – Lausanne 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Biel – Lugano 6:1 (2:1, 1:0, 3:0). Davos – ZSC Lions 4:2 (0:2, 3:0, 1:0). SCL Tigers – Kloten 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 1:0) n.V. Rapperswil-Jona Lakers – Ajoie 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Zug – Genève-Servette 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) n.V.

sda