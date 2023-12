Die Spieler der ZSC Lions jubeln auf Bieler Eis Keystone

Die ZSC Lions behaupten sich in der National League mit einem 3:2-Sieg in Biel als Leader. Dahinter schliesst Fribourg-Gottéron dank einem 4:1-Erfolg in Rapperswil-Jona nach Punkten zu Zug auf.

Die Zuger sahen im Heimspiel gegen Kloten lange auch wie die Sieger aus, ehe sie gut zwei Minuten vor Schluss noch den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen mussten. In der Verlängerung schoss Mika Henauer die Klotener zum ersten Auswärtssieg seit fast zwei Monaten (4:2 am 6. Oktober in Biel).

Zu einem Sieg auf fremden Eis kamen auch die SCL Tigers (2:0 bei Meister Servette) und Lausanne (4:3 n.V. bei Schlusslicht Ajoie).

Eine Klatsche setzte es für den zuvor vier Mal siegreichen SC Bern beim 0:7 in Davos ab. Für die Berner war es die zweithöchste Niederlage seit Einführung der Playoffs in der Saison 1985/86, nach einem 0:9 am 10. Oktober 1987 in... Davos.

Einen klaren Heimsieg feierte mit einem 5:0 im Tessiner Derby gegen Ambri-Piotta auch Lugano. Nur einmal hat Lugano in den letzten zehn Jahren gegen den Erzrivalen höher gewonnen

Resultate und Tabelle:

National League. Die Resultate vom Freitag: Ajoie – Lausanne 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) n.V. Biel – ZSC Lions 2:3 (0:0, 1:2, 1:1). Davos – Bern 7:0 (1:0, 2:0, 4:0). Lugano – Ambri-Piotta 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg-Gottéron 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Genève-Servette – SCL Tigers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Zug – Kloten 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) n.V.

dom, sda