Die Europa-League-Achtelfinals sind Geschichte. Auch in den Rückspielen begeistert der zweithöchste europäische Wettbewerb mit grossartigen Toren. Die besten Szenen für dich ausgewählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Europa League begeistert am Donnerstag mit spektakulären Toren.

Wir haben die besten Szenen der Achtelfinal-Rückspiele für dich zusammengestellt. Mehr anzeigen

Liverpool schiesst 4 Tore in 7 Minuten

Eigentlich war bereits nach dem Hinspiel zwischen Sparta Prag und Liverpool (1:5) klar, wer ins Viertelfinale einzieht. Auf die leichte Schulter nahm Jürgen Klopps Team das Rückspiel an der Anfield Road aber trotzdem nicht. Spätestens nach 14 Minuten war das auch den Gästen klar, da stand es nämlich schon 4:0. Die Tore fielen dabei so schnell, dass beim zweiten Treffer nicht einmal die TV-Regie mithalten konnte.

Liverpool überrollt Sparta Prag mit 4 Toren in 7 Minuten 14.03.2024

Rafael Leaos Traumtor gegen Slavia Prag

Auch für Spartas Stadtrivale Slavia Prag ging das europäische Abenteuer am Donnerstag zu Ende. Immerhin fielen im Spiel gegen die AC Milan (1:3) nicht ganz so viele Treffer wie an der Anfield Road, dafür gab es einen besonders schönen zu bestaunen.

Leao trifft sehenswert zum 3:0 für Milan 14.03.2024

Kudus fertigt Freiburg im Alleingang ab

Für den Bundesligisten aus Freiburg setzte es in London bei West Ham eine 0:5-Klatsche ab. Dabei stach vor allem Mohammed Kudus heraus. Der Ghanaer in den Reihen der Engländer tanzte in der Schlussphase die halbe deutsche Mannschaft im Alleingang aus und traf zur endgültigen Entscheidung.

Kudus macht gegen Freiburg im Alleingang den Deckel drauf 14.03.2024

Jeder geht doch nicht rein

Obwohl die Reds ihr Achtelfinal nach Hin- und Rückspiel mit einem Gesamtscore von sage und schreibe 11:2 gewinnen, verlief nicht ganz alles perfekt. Darwin Núñez, der Torschütze zum 1:0 im Rückspiel, hätte sich in der 34. Minute noch ein zweites Mal auf der Torschützenliste eintragen müssen. Aus fünf Metern verfehlt der Uruguayer das Tor aber spektakulär.

Nicht jeder geht rein: Nunez trifft aus fünf Metern das Tor nicht 14.03.2024

Sehenswerte Resultatkosmetik

Brighton brauchte nach dem 0:4 im Hinspiel in Rom zuhause ein mittelgrosses Fussballwunder für die Viertelfinal-Qualifikation. In der 37. Minute liess Danny Welbeck die Anhänger der «Seagulls» aber zwischenzeitlich hoffen. Mit einem wunderschönen Schlenzer eröffnete der Engländer das Score. Mehr als Resultatkosmetik war der Treffer am Ende aber nicht.