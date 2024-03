In der Europa League stehen die Achtelfinal-Rückspiele an. Die AC Milan geht mit einem 4:2-Vorsprung ins Auswärtsspiel bei Slavia Prag, Freiburg reist mit einem 1:0-Polster zu West Ham und auf Benfica wartet ein heisses Spiel in Glasgow. Verfolge die Partien live im Video-Ticker.

Alle Europa-League-Duelle in der Übersicht

Klicke auf das gewünschte Spiel, um zum ausführlichen Live-Ticker zu gelangen.