Milan – Slavia Prag 4:2 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Milan gewinnt im Achtelfinale der Europa League mit 4:2 gegen Slavia Prag. Eine Gala liefert Marseille gegen Villarreal.

Die AC Milan befindet sich gegen Slavia Prag auf gutem Weg, sich durchzusetzen. Nach mehr als 60-minütiger Überzahl gehen die Norditaliener mit einem 4:2 ins Rückspiel in einer Woche in Prag. Noah Okafor, letzten Freitag Siegtorschütze beim 1:0 gegen Lazio Rom in der Serie A, wurde fünf Minuten vor dem vierten Treffer von Christian Pulisic in der 85. Minute eingewechselt.

Der SC Freiburg wahrte seine Chancen gegen West Ham mit einem 1:0-Heimsieg. Michael Gregoritsch erzielte den Siegtreffer in der 81. Minute.

Freiburg – West Ham 1:0 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Einen Kantersieg feierte Marseille gegen Villarreal. Der 34-jährige Pierre-Emerick Aubameyang glänzte mit einem Doppelpack.

Marseille – Villarreal 4:0 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Etwas überraschend verpasste Benfica einen Heimsieg gegen die Rangers aus Glasgow. Die Schotten gingen zweimal in Führung, Benfica vermochte aber beide Male zu reagieren.