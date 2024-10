Mourinho verspottet Schiri: «Deshalb gehört er zu den Besten» José Mourinho sieht im Spiel gegen seinen Ex-Klub Manchester United die Rote Karte. Fenerbahçe holt gegen den englischen Rekordmeister ein 1:1 – Starcoach Mourinho ist nach dem Spiel dennoch stinksauer. 25.10.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Europa-League-Duell zwischen Fenerbahce Istanbul und Manchester United endet 1:1.

José Mourinho, der zwischen 2016 und 2018 Trainer von ManUtd war, sieht die Rote Karte, weil er sich zu lautstark beim Schiedsrichter beschwert.

Nach dem Spiel spottet Mourinho gegen Schiri Clement Turpin: «Ich muss ihm gratulieren, denn sein peripheres Sehvermögen ist absolut unglaublich.» Mehr anzeigen

Für José Mourinho endet das Duell mit seinem Ex-Klub Manchester United nach einer Roten Karte auf der Tribüne. Der Portugiese war beim 1:1 seines Vereins Fenerbahçe Istanbul gegen die Red Devils nach einem nicht gegebenen Elfmeter in der zweiten Halbzeit sichtlich verärgert und wurde vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin des Feldes verwiesen.

Nach dem Spiel von einem Reporter auf die Szene angesprochen, lässt der 61-Jährige seinen Gedanken freien Lauf. «Der Schiedsrichter hat mir etwas Unglaubliches gesagt. Er sagte, dass er gleichzeitig die Penalty-Szene und mein Verhalten an der Seitenlinie gesehen hat. Da muss ich ihm gratulieren, denn dieses periphere Sehvermögen ist absolut unglaublich. Deshalb ist er einer der besten Schiedsrichter der Welt», so Mourinho mit sarkastischem Unterton.

Keine Lust mehr auf UEFA-Wettbewerbe?

Der Startrainer scheint zu glauben, dass es die Unparteiischen auf ihn abgesehen hätten. Als er an der Pressekonferenz gefragt wird, ob er überrascht vom Platzverweis gewesen sei, witzelt Mourinho: «Das Beste, was ich machen könnte, wäre zu einem kleinen Klub zu wechseln, der nicht in UEFA-Wettbewerben spielt. Also wenn ein Klub in England aus der unteren Tabellenhälfte in zwei Jahren einen neuen Trainer braucht – ich bin bereit!»

Immerhin sicherten sich seine Türken gegen ManUtd durch ein Tor von Youssef En-Nesyri einen Punkt. Die Engländer waren im ersten Durchgang durch Christian Eriksen in Führung gegangen.

Mit dem 1:1 ist Mourinho aber alles andere als zufrieden. «Sie haben einen Punkt gegen uns gewonnen, nicht wir gegen sie. Wir haben unfassbar gespielt. Wenn wir in der türkischen Liga so auftreten, zerstören wir alles.» Fenerbahce liegt in der Süper Lig aktuell bereits acht Punkte hinter Rivale Galatasaray zurück.

In der Europa League läuft es besser. Da weist Fener nach drei Spielen fünf Punkte auf, Manchester United hat nach drei Unentschieden nur drei Zähler auf der Habenseite. Mourinho hatte 2017 mit dem englischen Rekordmeister die Europa League gewonnen.