Servette mit Stürmer Enzo Crivelli kämpfte sich in Braga zum Unentschieden Keystone

Servette verdient sich bei den Portugiesen von Braga ein torloses Remis und geht am nächsten Donnerstag daheim mit intakten Chancen ins Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde der Europa League.

Die Genfer meisterten die schwierige Aufgabe in Braga, beim Vierten der letzten portugiesischen Meisterschaft, überzeugend. Erst im Verlauf der zweiten Halbzeit gerieten sie unter Druck, ohne aber in ganz grosse Gefahr zu laufen, den Match zu verlieren. Braga gelang vor eigenem Anhang erst in der Schlussviertelstunde der erste Schuss aufs Tor von Jérémy Frick, der im Europacup zum fünften Mal in Folge ohne Gegentor blieb.

Servette trat vor allem in der ersten Halbzeit offensiv in Erscheinung. Es fehlte der Mannschaft von Trainer Thomas Häberli bloss etwas Genauigkeit beim letzten Pass. Im Ansatz waren gute Aktionen da, die Alexis Antunes, Enzo Crivelli und Miroslav Stevanovic aber nicht veredeln konnten.

Mit dem torlosen Remis können die Grenat aber zufrieden sein. Mit einem Sieg stehen sie in der nächsten Runde und sicher in einer Ligaphase. Eine Niederlage hätte zur Folge, dass Servette in den Playoffs der Conference League gegen Chelsea spielen müsste.

Telegramm:

Braga – Servette 0:0

SR Kruaschwili (GEO).

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline (94. Baron), Ondoua; Stevanovic, Antunes (77. Magnin), Cognat; Crivelli (67. Kutesa).

