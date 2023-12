Union Saint-Gilloise – Liverpool 2:1 Gruppenphase Europa League, 6. Spieltag, Saison 2023/24 14.12.2023

Toulouse mit Captain Vincent Sierro sichert sich zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase den Platz in der K.o.-Runde des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs.

Die Franzosen verteidigten mit einem 2:1 in Linz den zweiten Platz in der Gruppe E und stehen in den Sechzehntelfinals der Europa League. Union Saint-Gilloise, das in den Playoffs Lugano ausschaltete, nützte der 2:1-Sieg gegen das bereits als Gruppensieger feststehende Liverpool nichts. Bei den Belgiern, die im Frühling in den Sechzehntelfinals der Conference League antreten dürfen, trafen der ehemalige Luganesi Mohamed Amoura und der einstige Lausanner Cameron Puertas.

Xhaka wird geschont ++ Rieder bei Rennes nur Ersatz

Villarreal sicherte sich den Gruppensieg in Gruppe F dank eines 3:2 im Direktduell gegen Rennes. Bei den Franzosen, die den Umweg über die Sechzehntelfinals gehen müssen, kam Fabian Rieder nicht zum Einsatz.

Gleiches gilt für Granit Xhaka, der bei Leverkusens 5:1 über Molde geschont wurde. Der Tabellenführer der Bundesliga schloss die Gruppenphase makellos ab.

Leverkusen – Molde 5:1 Gruppenphase Europa League, 6. Spieltag, Saison 2023/24 14.12.2023

Servette spielt nicht für Roma

In der Gruppe von Servette gewann die AS Roma gegen Sheriff Tiraspol 3:0. Da auch Slavia Prag siegreich war, müssen die Italiener mit Rang 2 vorlieb nehmen.

Slavia Prag – Servette 4:0 Gruppenphase Europa League, 6. Spieltag, Saison 2023/24 14.12.2023

Roma – Sheriff 3:0 Gruppenphase Europa League, 6. Spieltag, Saison 2023/24 14.12.2023

Resultate und Tabellen. Gruppe E:

Resultate. Donnerstag: Union Saint-Gilloise – Liverpool 2:1 (2:1). Linzer ASK – Toulouse 1:2 (0:0).

Rangliste: 1. Liverpool 6/12 (17:7). 2. Toulouse 6/11 (8:9). 3. Union Saint-Gilloise 6/8 (5:8). 4. Linzer ASK 6/3 (6:12).

Gruppe F:

Resultate. Donnerstag: Rennes – Villarreal 2:3 (1:1). Panathinaikos Athen – Maccabi Haifa 1:2 (0:1).

Rangliste: 1. Villarreal 6/13 (9:7). 2. Rennes 6/12 (13:6). 3. Maccabi Haifa 6/5 (3:9). 4. Panathinaikos Athen 6/4 (7:10).

Gruppe G:

Resultate. Donnerstag: AS Roma – Sheriff Tiraspol 3:0 (2:0). Slavia Prag – Servette 4:0 (4:0).

Rangliste: 1. Slavia Prag 6/15 (17:4). 2. AS Roma 6/13 (12:4). 3. Servette 6/5 (4:13). 4. Sheriff Tiraspol 6/1 (5:17).

Gruppe H:

Resultate. Donnerstag: Bayer Leverkusen – Molde 5:1 (3:0). Karabach Agdam – Häcken Göteborg 2:1 (2:0).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 6/18 (19:3). 2. Karabach Agdam 6/10 (7:9). 3. Molde 6/7 (12:12). 4. Häcken Göteborg 6/0 (3:17).

