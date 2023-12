Gegentor, Anspiel, Ausgleich – Stade Rennes greift in die Trickkiste 14.12.2023

Stade Rennes gerät in der Europa League gegen Villarreal nach einem Penalty in der 36. Minute in Rückstand. Die anschliessende Reaktion des Klubs von Fabian Rieder aber lässt sich sehen.

Stade Rennes und der FC Villarreal duellieren sich am abschliessenden Spieltag der Europa-League-Gruppenphase um Rang 1 in der Gruppe F. Die Franzosen halten die Trümpfe vor dem Direktduell in der Hand, haben sie in den ersten fünf Partien doch zwei Zähler mehr gesammelt.

Das ändert sich in der 36. Minute. Gerard Moreno bringt die Spanier in Frankreich per Penalty in Führung und verhilft seiner Mannschaft in der Blitztabelle vorübergehend auf den ersten Rang. Die Freude ist aber nur von kurzer Dauer.

Denn Rennes hat die perfekte Antwort parat. Unmittelbar nach dem Anspiel lanciert Enzo Le Fee den schnellen Lorenz Assignon, der sich über die rechte Angriffsseite durchtankt, Villarreal-Goalie Reina zwischen den Beinen erwischt und den Ausgleich markiert. Vom Anspiel bis zum Treffer zum 1:1 vergehen gerade einmal 10 Sekunden.

Fabian Rieder beobachtet die Aktion übrigens von der Ersatzbank aus. Ob der 21-Jährige, der in der laufenden Kampagne bereits zwei Tore erzielen konnte, im Verlauf der Partie noch zum Zug kommt, erfährst du hier.