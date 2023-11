Klopp nach Pleite von feiernden Toulouse-Fans genervt Nach der überraschenden Pleite in Toulouse stellt sich Liverpool-Coach Jürgen Klopp den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz wird aber von feiernden Heim-Fans gestört – zum grossen Ärger des Deutschen. 10.11.2023

Nach der überraschenden Pleite in Toulouse stellt sich Liverpool-Coach Jürgen Klopp den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz wird aber von feiernden Heim-Fans gestört – zum grossen Ärger des Deutschen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jürgen Klopp und der FC Liverpool müssen im vierten Gruppenspiel der Europa League die erste Niederlage einstecken. In Toulouse verlieren die Reds überraschend mit 2:3.

Wegen eines Handspiels wird Liverpools vermeintlicher Ausgleich in letzter Sekunde vom VAR aberkannt. Klopp ist mit der Entscheidung nicht einverstanden, will die Pleite aber nicht daran festmachen.

Viel mehr ärgert den Deutschen die Pressekonferenz nach dem Schlusspfiff, die von feiernden Toulouse-Fans gestört wird. Mehr anzeigen

Nach drei Siegen zum Auftakt wird der FC Liverpool im vierten Gruppenspiel der Europa League unsanft gestoppt. Gegen Toulouse, das die Reds erst vor zwei Wochen zu Hause noch mit 5:1 besiegen konnten, setzt es nach einem schwachen Auftritt eine überraschende 2:3-Pleite ab.

In den Schlussminuten lehnen sich die Reds mit aller Macht gegen die drohende Niederlage auf und kommen durch den 20-jährigen Jarell Quansah tatsächlich noch zum umjubelten Ausgleich. Weil der VAR in der Entstehung des Treffers aber ein Handspiel ausmacht, wird das Tor aberkannt.

Jürgen Klopp ist mit der Entscheidung nicht einverstanden. «Für mich ist es kein Handspiel, aber wie kann ich das entscheiden? Der Ball geht an die Brust und dann sehe ich keinen Kontakt mit dem Arm, um ehrlich zu sein. Vielleicht hatten sie ein anderes Bild als ich», sagt der Liverpool-Coach, will die Niederlage aber nicht am Schiedsrichter festmachen: «Eigentlich mache ich mir mehr Sorgen über unsere Leistung. (...) Das ist mein Hauptproblem heute Abend.»

«Wir waren so organisiert wie diese Pressekonferenz»

Nach dem Schlusspfiff entsteht für Klopp allerdings ein weiteres Problem. Laut feiernde Toulouse-Fans stören die Pressekonferenz und übertönen den Deutschen immer wieder. Auch die Journalisten oder der Übersetzer sind teilweise nicht mehr zu verstehen. «Wir waren so organisiert wie diese Pressekonferenz, ziemlich chaotisch», verleiht Klopp seinem Ärger Ausdruck. «Wer hatte die Idee, die Pressekonferenz hier abzuhalten? Das wäre eine sehr interessante Frage. Wow.»

Immerhin: Die Pleite sollte für Liverpool zu verkraften sein. Nach wie vor grüsst der Premier-Ligist in der Gruppe E von der Tabellenspitze und hat im nächsten Heimspiel gegen den LASK die nächste Chance, die Qualifikation für die K.-o.-Phase sicherzustellen.