19. Minute: Xhaka schlichtet an allen Stellen 09.05.2024

Beim Halbfinal-Duell in der Europa League zwischen Leverkusen und der AS Rom ist richtig Pfeffer drin. Bei einer Rudelbildung diskutiert Granit Xhaka energisch mit mehreren Gegnern und kommt dabei glimpflich davon.

Martin Abgottspon

Man spürte von der ersten Minute weg, dass es beim Halbfinal-Kracher in der Europa League zwischen Leverkusen und der AS Rom um einiges ging. Das 0:2 im Hinspiel war für die Römer nur ein zusätzlicher Ansporn, auswärts gleich mit vollem Einsatz und Herz in die Partie zu starten.

In der 19. Minute wird es dann aber etwas gar hitzig. Leonardo Spinazzola bleibt in dieser Szene am Boden sitzen und zeigt an, dass er nicht weiterspielen kann. Leverkusens Jeremie Frimpong ist das aber egal und er lanciert einen Angriff über die rechte Seite, der nach seiner Flanke aber unterbunden wird. Sofort stürmen mehrere Römer auf ihn los und beschweren sich für das aus ihrer Sicht unfaire Spiel.

Nur zwei gelbe Karten

Es kommt zur Rudelbildung und mittendrin ist da auch Granit Xhaka. Erst beruhigt er kurz den gegnerischen Captain Lorenzo Pellegrini, ehe er sich auf ein längeres Wortgefecht mit Gianluca Mancini einlässt. Der Schweizer wird von diesem sogar am Hals gepackt, doch Xhaka lässt sich deswegen nicht aus der Ruhe bringen.

Im Gegenteil. Xhaka versucht auch noch Bryan Cristante und Leandro Paredes zu beruhigen und ist damit auch erfolgreich. Am Ende werden lediglich Gianluca Mancini und Edmond Tapsoba verwarnt, was die Leidenschaft bei einigen Akteuren nur noch mehr befeuerte.