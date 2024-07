Gegen Slowenien trat Ronaldo vier Freistösse – Rekord seit der WM 1994. imago

Cristiano Ronaldo hat bei Freistössen den Hut auf. In Portugals Nati wurden seit 2010 nur zwei Freistösse von einem anderen Spieler getreten. Die Trefferquote Ronaldos lässt aber zu Wünschen übrig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cristiano Ronaldo schiesst bei Portugal die Freistösse. Beim Achtelfinal-Spiel gegen Slowenien tritt er deren vier, allesamt ohne Erfolg.

An grossen Turnieren (WM und EM) hat Ronaldo bisher 60 Freistösse getreten und dabei einen einzigen Treffer erzielt.

An EM-Endrunden hat niemand so viele Freistösse ausgeführt wie Ronaldo (34 Versuche). Zinédine Zidane war mit der Hälfte an Versuchen erfolgreicher als CR7. Zidane traf zweimal, Ronaldo ging bisher immer leer aus. Mehr anzeigen

Bei Cristiano Ronaldo scheiden sich die Geister. Ist der 39-Jährige noch gut genug für Portugals Startelf oder soll er einem jüngeren Spieler Platz machen?

An der EM wartet Ronaldo weiterhin auf ein Tor und den damit verbundenen Rekord als ältester EM-Torschütze überhaupt. Bei der Dusel-Partie gegen Slowenien verschiesst Ronaldo einen Elfmeter in der Verlängerung.

Dieselbe Effizienz legt CR7 im Achtelfinal in puncto Freistössen an den Tag. Er legt sich viermal das runde Leder zurecht, viermal kommt nichts Zählbares dabei raus. Mal einem Teamkollegen den Ball zu überlassen, ist für den Superstar offenbar keine Option – wenn auch eine womöglich sinnvolle.

Viele Versuche für einen Treffer

Ronaldo hat an EMs und WMs bisher 60 Freistösse getreten und nur einen einzigen davon verwandelt. Immerhin: Der Treffer hatte es in sich. An der WM 2018 beim Spektakel-Spiel gegen Spanien zimmerte er den Ball wuchtig in die Maschen zum 3:3-Endstand.

Zum Vergleich: Lionel Messi schoss für Argentinien an der WM und Copa América bisher 53-mal einen Freistoss. Fünf davon landeten im Tor.

Bei den Portugiesen herrscht bei Grossanlässen schon beinahe eine Freistoss-Diktatur. Seit der EM 2004, dem ersten grossen Turnier Ronaldos, gingen 72 Prozent aller Freistossversuche von ihm aus (60 von 83).

Seit 2010 wurden von 53 direkten Freistössen Portugals nur zwei NICHT von Cristiano Ronaldo getreten, Miguel Veloso trat einen bei der EM 2012 und Raphaël Guerreiro einen bei der EM 2016.

Zinédine Zidane mit der Hälfte an Versuchen erfolgreicher

Die Ronaldo-Statistik spricht Bände. Niemand kann ihm auch nur annähernd das Wasser reichen. Bei EM-Endrunden hat er 34 Freistösse für Portugal ausgeführt – ohne einen einzigen Treffer. Das sind mehr als doppelt so viele Versuche wie jeder andere Spieler zuvor. Zinédine Zidane kommt auf 15 geschossene Freistösse und traf zweimal.

Ronaldo reisst das Freistoss-Zepter seit Jahren an sich. An der WM 1994 unternahm der Rumäne Gheorghe Hagi in einem Spiel fünf Freistossversuche. Mit seinen vier Freistössen gegen Slowenien stellt Ronaldo eine neue Bestmarke seit 1994 auf.

Am kommenden Freitag trifft Ronaldo mit seinen Portugiesen im Viertelfinal auf Vizeweltmeister Frankreich. Dort erhält er die Chance, seine Freistoss-Statistik für Portugal aufzubessern und den Rekord als ältester EM-Torschütze zu knacken – oder vielleicht den Ball auch mal einem Teamkollegen zu überlassen.