Holt die Nati im speziellen Spiel gegen Kosovo die budgetierten drei Punkte?

und herzlich willkommen zum fünften Spiel der Nati in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024. Nach souveränem Auftakt in die Quali ist das Schweizer Nationalteam zuletzt völlig unnötig ins Stolpern geraten und gab gegen Rumänien spät eine 2:0-Führung aus der Hand. Beim Auswärtsspiel in Kosovo ist am Samstag die Korrektur gefragt. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Hier kannst du das Spiel im Live-Ticker mitverfolgen.