Drei Schweizer ungenügend – nur Freuler glänzt unter glanzlosen Teamkollegen

Die Schweizer Nati vergibt auch gegen den Kosovo in der Nachspielzeit den Sieg. Wer sticht heraus, wer fällt ab? Die Spieler in der Einzelkritik.

Bewertungsschlüssel

6 Sackstark

5 Gut

4 Genügend

3 Schwach

2 Sehr schwach

1 Unterirdisch

Tor

Note der Redaktion 4 Torhüter Yann Sommer

Kann sich in der ersten Halbzeit einige Male auszeichnen. Beim Kopfball-Gegentor durch Muriqi aus kurzer Distanz ist er genauso machtlos wie beim 2:2 in der Nachspielzeit.

Abwehr

Note der Redaktion 4,5 Rechter Aussenverteidiger Edimilson Fernandes

Der beste Spieler in der ersten Halbzeit. Aggressiv, stark in den Zweikämpfen und mit einer wunderbaren Flanke beim Assist zum 1:0. Er baut aber kontinuierlich ab und steht defensiv nicht immer am richtigen Ort.

Note der Redaktion 4,5 Innenverteidiger Manuel Akanji

Glück oder Können? In der ersten Halbzeit klärt er in extremis mit einem sehr hohen Bein gegen Muriqi. Weil es keinen Elfmeter gibt, ist es eine grossartige Rettungsaktion. Akanji ist zwar der Spielmacher aus der Abwehr heraus, aber defensiv steht die Verteidigung im Kollektiv zu schlecht, um ihn mit einer guten Note zu belohnen.

Note der Redaktion 3 Innenverteidiger Fabian Schär

Bei den Gegentoren zum 1:1 und 2:2 ist er quasi nicht direkt beteiligt – weil er einfach zu weit weg steht. Irgendwie will die Kombi aus den beiden Premier-League-Topverteidigern Schär und Akanji einfach nicht so richtig funktionieren. Schär kann seine Newcastle-Form leider nicht in die Nati mitnehmen.

Note der Redaktion 4,5 Linker Aussenverteidiger Ricardo Rodriguez

Viel Licht und Schatten heute bei Rodriguez. Viel löst er mit seiner Routine, aber beim 1:1 lässt er sich viel zu einfach überlaufen. Immerhin hat er dann beim 2:1-Führungstreffer eine starke Aktion, als er mit viel Übersicht auf Freuler zurücklegt.

Mittelfeld

Note der Redaktion 4 Zentraler Mittelfeldspieler Granit Xhaka

Gegen den Kosovo sehen wir einen sehr braven Granit Xhaka. Wenig Emotionen, wenig Risiko, aber auch wenige Fehler. Wir wissen um die Qualitäten von Xhaka, heute war davon viel zu wenig zu sehen.

Note der Redaktion 4 Zentraler Mittelfeldspieler Denis Zakaria

Es ist noch keine Minute gespielt, da leistet er sich einen ersten haarsträubenden Fehlpass, der aber ohne Folgen bleibt. Zu Beginn bleibt er der grösste Unsicherheitsfaktor. Zakaria kommt dann aber immer besser ins Spiel, macht die wichtigen Meter und unterbindet damit den einen oder anderen kosovarischen Konter. Es ist ein stetiger Steigerungslauf von ihm – in der 92. Spielminute klärt er nochmals eine brenzlige Situation. Umso bitterer, reicht das dennoch nicht zum Sieg.

Note der Redaktion 5 Zentraler Mittelfeldspieler Remo Freuler

Freuler hatte zuletzt eine schwierige Phase, wechselte im Sommer von Nottingham Forest zu Bologna und hat bisher noch keine einzige Minute gespielt in der laufenden Saison. Das merkt man ihm aber überhaupt nicht an, gegen den Kosovo ist er bereits nach 13 Minuten zur Stelle, als er volley zur Schweizer Führung trifft. Freuler ist der beste Schweizer und belohnt sich beim 2:1 ein weiteres Mal – auch wenn der Treffer als Eigentor von Rrahmani gewertet wird. Der Lichtblick in einer enttäuschenden Nati.

Angriff

Note der Redaktion 4,5 Rechter Flügelspieler Xherdan Shaqiri

Hat seine erste Aktion mit einem Torschuss nach rund neun Minuten, der aber zu unplatziert ist. Sonst bleibt Shaqiri in der ersten Halbzeit blass, hat seine mit Abstand beste Aktion beim 2:1, welches er mit einem magistralen Pass einleitet. Wir hätten auf ein paar mehr solcher genialen Momente gehofft.

Note der Redaktion 3,5 Mittelstürmer Zeki Amdouni

Er bekommt nur wenig Bälle. Immer wieder kann er zwar zeigen, dass er ein unglaublich guter Dribbler ist, heute fehlt ihm aber die Durchschlagskraft. Dass er das gewisse Etwas hat, kann er immer wieder andeuten. Aber es ist nicht der Tag des Zeki Amdouni. Er muss nach 63 Minuten raus.

Note der Redaktion 4 Linker Flügelspieler Ruben Vargas

Bei ihm wechseln sich unnötige Ballverluste und freche Einzelaktionen ab. Heute waren es etwas zu wenige gute Aktionen vom Flügelspieler, der nach 63 Minuten Platz machen muss für Dan Ndoye.

Eingewechselte Spieler

Note der Redaktion 3,5 Linker Flügelspieler Dan Ndoye.

Kommt nach 63 Minuten für Vargas. Kann seine Schnelligkeit nur selten einsetzen. Bei einer guten Kontergelegenheit trifft er die falsche Entscheidung. Am Ende sollte sich das noch rächen.

Note der Redaktion 4 Mittelstürmer Cedric Itten

Wird nach 63 Minuten für Zeki Amdouni eingewechselt. Er kann sich aber nicht für die Startaufstellung aufdrängen. Itten hat zu wenig Einfluss auf das Spiel.

Note der Redaktion - Rechter Flügel Noah Okafor

Kommt in der 84. Minute für Shaqiri. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note der Redaktion - Zentrales Mittelfeld Djibril Sow

Kommt in der 84. Minute für Freuler. Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Kosovo - Schweiz 2:2 (0:1)

14'000 Zuschauer. - Fadil-Vokrri-Stadion, Pristina. - SR Kehlet (DEN). -

Tore: 14. Freuler (Fernandes) 0:1. 65. Muriqi (Rashica) 1:1. 79. Rrahmani (Eigentor) 1:2. 94. Muriqi (Korenica) 2:2.

Kosovo: Muric; Vojvoda, Amir Rrahmani, Aliti, Paqarada; Valon Berisha (46. Zhegrova), Loshaj (68. Hadergjonaj), Fazliji (46. Muslija), Bernard Berisha (54. Krasniqi); Muriqi, Rashica (81. Korenica).

Schweiz: Sommer; Fernandes, Akanji, Schär, Rodriguez; Freuler (84. Sow), Zakaria, Xhaka; Shaqiri (85. Okafor), Vargas (63. Ndoye); Amdouni (63. Itten).

Bemerkungen: Schweiz ohne Embolo und Widmer (beide verletzt). Verwarnungen: 39. Aliti, 42. Loshaj, 80. Rrahmani. 92. Vojvoda.

