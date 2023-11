Shaqiri über Kritik an Murat Yakin: «Diskussion ist überflüssig»

Xherdan Shaqiri spricht an der Medienkonferenz vor dem Kosovo-Kracher über die Kritik an Nati-Coach Murat Yakin. Shaqiri rügt die Journalisten und hält fest, dass man am Boden bleiben müsse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstagabend trifft die Schweiz in der EM-Quali auf den Kosovo. Nach dem 1:1 gegen Israel stand insbesondere Nati-Coach Murat Yakin in der Kritik.

Xherdan Shaqiri meint auf die Yakin-Kritik angesprochen: «Es bringt uns nicht viel und auch euch (Journalisten, d.Red:) nicht viel. Es ist ein bisschen überflüssig.» Die Nati sei immer noch Tabellenführer.

Shaqiri spricht Tacheles: «Wir sind immer noch die kleine Schweiz. Wir sind nicht Deutschland, wir sind nicht Brasilien. (...) Es gibt keine schlechten Gegner mehr.» Mehr anzeigen

Die Schweizer Nati trifft am Samstagabend im Rahmen der EM-Qualifikation auf den Kosovo. Ein Tag vor dem Spiel haben sich Coach Murat Yakin und Flügelflitzer Xherdan Shaqiri den Medien gestellt.

Zu Beginn steht aber nicht das Spiel gegen den Kosovo im Fokus, sondern die Kritik an Murat Yakin. «Es wurde sehr viel geschrieben», meint Xherdan Shaqiri auf die Schlagzeile «mit Yakin kann es keine Zukunft mehr geben» angesprochen. Shaqiri rügt die Journalisten: «Es bringt uns nicht viel und auch euch nicht viel. Ihr könnt schreiben, habt was zu arbeiten und es wird euch nicht langweilig. Was da immer geschrieben wird ... es ist ein bisschen überflüssig.»

Shaqiri «Wir sind nicht Deutschland oder Brasilien»

Die Nati stünde immer noch zuoberst in der Tabelle. «Wir und die Leute sind zu verwöhnt», sagt Shaqiri und fügt an: «Wir sind immer noch die kleine Schweiz. Wir sind nicht Deutschland, wir sind nicht Brasilien.» Nur gemeinsam könne die Nati etwas Grosses erreichen. Es könne passieren, dass es mal nicht so gut läuft. «Wir haben noch immer alles in den eigenen Händen und können noch erster werden. Ich bleibe als Spieler cool. Lieber ‹liefere statt lafere›.»

Murat Yakin ist sich bewusst, dass die Leistung gegen Israel nicht die wünschenswerte war. «Wir müssen den Hunger für einen Sieg wieder auf den Platz bringen. Man sieht, wie dominant wir sind. Leider verwerten wir die Chancen nicht und so geben wir dem Gegner Hoffnung», so Yakin. Der Nati-Coach bleibt aber trotz der beiden Remis gegen Belarus und Israel zuversichtlich: «Ich bin davon überzeugt, dass wir morgen die EM-Quali schaffen.»

Shaqiri: «Wir hatten schon grösseren Druck»

Der Druck auf die Nationalmannschaft vor dem Kosovo-Spiel ist gross. Oder doch nicht? «Ich muss ehrlich sagen, wir hatten schon grösseren Druck», sagt Xherdan Shaqiri mit einem Lächeln. Druck gehöre zum Leben dazu. Trotzdem ist sich der 32-Jährige im Klaren: «Es geht morgen um einiges. Wir wollen als Mannschaft eine Reaktion zeigen.»

Der Kosovo liegt auf der Weltrangliste auf Platz 105, die Nati grüsst vom 14. Platz. Die Grössenverhältnisse sind definiert. Shaqiri stellt aber klar: «Heutzutage gib es keine schlechten Gegner mehr. Mittlerweile können alle Fussball spielen. Es ist nicht noch wie vor zehn Jahren. Diese Zeiten sind vorbei.»

Will sich die Schweiz vorzeitig das Ticker für die EM 2024 in Deutschland sichern, braucht es am Samstagabend eines: einen Sieg gegen den Kosovo. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr. Die Partie gibt es auf blue News live im Ticker.

