Murat Yakin und Julian Nagelsmann, hier nach der EM-Auslosung, sehen sich spätestens am 23. Juni 2024 wieder. KEYSTONE

Gastgeber Deutschland trifft an der EM 2024 auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Für die deutschen Medien ein Glückslos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gruppenauslosung für die EM 2024 ist durch. In der Gruppe A wurden Deutschland, Schottland, Ungarn und die Schweiz zugelost. Die deutschen Medien schätzen ein. Mehr anzeigen

Spiegel: Wird der Weg für die DFB-Elf jetzt wirklich leichter?

Schottland, die zuletzt so starken Ungarn und die Schweiz sind allesamt Teams, die tendenziell defensiv denken. Gegen Mannschaften, die ihr Heil in einer stabilen Abwehr und überfallartigen Kontern suchen, hatte die deutsche Auswahl in der jüngeren Vergangenheit massive Probleme. Das macht diese machbare Gruppe dann doch extrem gefährlich.

Nagelsmann sagt, «dies ist keine Todesgruppe». Das stimmt, aber das muss mittlerweile nichts mehr heissen. Zum Musikprogramm am Samstagabend gehörte auch «Time to say Goodbye».

Bild: Da können sogar wir weiterkommen!

In Hamburg wurden die Gruppen für die Fussball-Europameisterschaft im nächsten Jahr ausgelost. Deutschland muss gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz ran.

Somit bestreitet Deutschland das Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München. Fünf Tage später geht es in Stuttgart gegen Ungarn. Abschliessend spielt Deutschland am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz.

Da A1 und A2 im Achtelfinale auf C2 oder B2 treffen, wären Spanien, Kroatien, Italien, Dänemark oder England mögliche Gegner der Nagelsmann-Truppe.

Screenshot/bild.de

ZDF: Es hätte schlimmer kommen können

Der Wechsel des Bundestrainers, Leistungsbeulen, Formkrisen - das alles im Jahr vor der Heim-Europameisterschaft. Aber immerhin: Deutschland hat Dusel in der EM-Lotterie.

In allen drei Partien ist selbst das aktuell so formsuchende, instabile deutsche Fussball-Gebilde Favorit.

Und seien wir ehrlich, es hätte wesentlich schlimmer kommen können: Fragen Sie mal die Franzosen, die es sicher mit Österreich und den Niederlanden zu tun bekommen werden

SPOX: DFB-Team umgeht Todesgruppe

In die Deutschland-Gruppe geht die Schweiz. Attraktiv auf jeden Fall. Gruppe B und D sind sicherlich die vielversprechendsten. Aber bitte dran denken, es scheiden überhaupt nur acht Teams nach der Vorrunde aus. Da kann also selbst mit zwei Niederlagen noch etwas gehen. Deutschland sollte diese sicherlich vermeiden können, auch eingedenk der unterirdischen Leistungen zuletzt. Und bis zum Eröffnungsspiel gegen Schottland ist ja noch viel Zeit. Wenn Sie es sich notieren wollen, am 14. Juni 2024 geht es los. Und am 14. Juli 2024 das Finale.

General-Anzeiger: Nagelsmann im EM-Losglück

Diese lange Autofahrt hat sich für Julian Nagelsmann gelohnt. Der Bundestrainer bekommt mit Schottland, Ungarn und der Schweiz eine leichte EM-Gruppe.

Die Fussball-Nationalmannschaft hat bei der Auslosung für das Heim-Turnier im kommenden Sommer mächtig Glück gehabt. Aller aktuellen Krisenstimmung zum Trotz: Gegen diese Kontrahenten muss der Einzug in die K.o.-Runde eine Pflichtaufgabe für die DFB-Stars sein. Aber Obacht: Schon im Achtelfinale droht dem Gastgeber bei der ausgelosten Gruppenkonstellation ein Duell gegen Spanien, Italien oder wieder England.