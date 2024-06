Diskussionen um aberkanntes Niederlande-Tor – wurde der Keeper tatsächlich behindert?

Chello65

Ich mag mich an eine Szene vor wenigen Wochen in der Super League erinnern. Da gab es einen sensationellen Fallrückzieher mit Tor. Das Bein war aber so hoch, dass der Verteidiger wegen drohender Verletzungsgefahr den Kopf eingezogen hatte. Die Blue Expertenrunde war der Meinung, das Tore zähle zu recht. Der Verteidiger hätte nicht zurückziehen dürfen. Wenn er getroffen worden wäre, wäre es Foul gewesen. Mit der selben Logik beurteilt, hätte Maignan in den Stürmer hechten müssen, dann wäre es Behinderung. Er tut das aber nicht, weil er schlicht zu langsam reagiert. Das Tor müsste meiner Meinung nach zählen.