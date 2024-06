Start ins EM-Abenteuer – die Nati ist in Stuttgart angekommen Die Schweizer Nati ist am Montag in Stuttgart angekommen. Bevor im Waldhotel die Zimmer bezogen werden und das erste Training ansteht, erfüllen einige Nati-Stars noch Autogrammwünsche. 10.06.2024

Die Schweizer Nati ist am Montag in Stuttgart angekommen. Bevor im Waldhotel die Zimmer bezogen werden und das erste Training ansteht, erfüllen einige Nati-Stars noch Autogrammwünsche.

Von Michael Wegmann und Manuel Rupp, Stuttgart Jan Arnet

Gleich mit zwei Bussen fährt die Nati um 14.28 Uhr vor dem Waldhotel in Stuttgart vor und wird herzlich empfangen: Die Hotel-Crew steht geschlossen Spalier und applaudiert. Dortmund-Goalie Gregor Kobel geht voran.

Auch rund 20 Fans finden sich hinter der Abschrankung ein, bitten um Autogramme und Selfies. Nicht alle Nati-Stars haben dafür ein Gehör, sie wollen nach der gut dreistündigen Fahrt so rasch als möglich einchecken und die Einzelzimmer beziehen.

Xherdan Shaqiri und Noah Okafor sind mit Abstand die Geduldigsten und erfüllen jeden einzelnen Fan-Wunsch. Trainer Murat Yakin deponiert erst sein Gepäck im Hotel und zeigt sich dann nochmals den Fans für einen kurzen Schwatz.

Um 18.15 Uhr ist dann das erste Training auf deutschem Boden angesagt. Es gilt, die Reisemüdigkeit aus den Beinen zu bringen. Die Nati startet am kommenden Samstag in Köln gegen Ungarn in die EM.

