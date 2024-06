Hier logiert die Nati während der EM in Deutschland Die Nati wird sich für die EURO 2024 in Deutschland im Waldhotel Degerloch in Stuttgart einquartieren. 06.12.2023

Heute Montag bezieht die Nati ihr EM-Quartier im Waldhotel in Stuttgart. blue Sport sagt, was es nebst Tennisplatz, Sauna und Ruhe sonst noch zu bieten hat.

Das 4-Sterne-Haus besticht durch seine ruhige Lage und die Nähe zum Trainingsplatz. Es verfügt über eine kleine Saunalandschaft und einen Tennisplatz. Mehr anzeigen

Wenn die Nati-Stars heute in ihrem Teamhotel in Stuttgart ankommen, werden sie auf keine anderen Hotelgäste treffen. Im Gegensatz zur letzten WM in Katar hat der Schweizerische Fussballverband das ganze Hotel exklusiv für sich gebucht.

Die Crew des Waldhotel freut sich auf die illustren Gäste aus der Schweiz. Auf der Hotel-Website steht: «In der Zeit vom 9. Juni bis voraussichtlich 14. Juli 2024 ist unser Haus exklusiv gebucht. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns in dieser Zeit ausschliesslich dem Wohl des Teams widmen und unser Waldhotel für den üblichen Gästebetrieb nicht verfügbar ist.» Weiter heisst es da: «Auf viele begeisternde Begegnungen und eine grossartige Spielzeit. Wir fiebern mit: Hopp Schwiiz!» Die Nati hat das 4-Sterne-Hotel also bis zum Finaltag gebucht.

Was war ausschlaggebend für diese Hotelwahl?

Zum einen die ruhige Lage. Das Hotel liegt am Südende Stuttgarts, verfügt über einen grossen Park und grenzt an ein Waldgebiet. Abschalten vom EM-Rummel sollte also kein Problem sein. Zum anderen die Nähe zum Trainingsgelände. Das Gazi-Stadion der Stuttgarter Kickers ist nur 500 Meter entfernt.

Das Hotel-Team kennt sich aus mit Fussballmannschaften: Die deutsche Nationalmannschaft war hier schon mehrmals zu Gast. Für Freizeitaktivitäten stehen den Spielern ein Tennisplatz, Basketballkörbe und ein extra für die Nati aufgebauter Pool im Garten zur Verfügung. Hinzu kommt ein Wohlfühlbereich mit Dampfbad, Eisbrunnen und zwei Saunen.

