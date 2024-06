Ottmar Hitzfeld schwärmt von Xherdan Shaqiri 04.06.2024

Ottmar Hitzfeld kommt bei Xherdan Shaqiri ins Schwärmen. Bei blue Sport verrät der Ex-Nati-Coach, welche Eigenschaften Shaqiris ihm besonders gefallen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ottmar Hitzfeld schwärmt bei blue Sport von Xherdan Shaqiri. «Ein solcher linker Fuss», sagt Hitzfeld über seinen einstigen Spieler.

Hitzfeld ist davon überzeugt, dass Shaqiri der Schweizer Nati immer noch helfen könne.

Shaqiri sei «total unberechenbar» und könne den Gegner auf dem falschen Fuss erwischen. Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri spielt beim EM-Test gegen Estland von Beginn weg. Der Offensivspieler trifft in der 70. Minute vom Elfmeterpunkt zum 4:0-Endstand. Bei ihm scheiden sich jedoch die Geister, ob er für die Startelf oder doch eher als Edeljoker geeignet ist.

Für Ottmar Hitzfeld ist klar: «Xherdan Shaqiri kann der Mannschaft immer noch helfen», so der ehemalige Nati-Coach bei blue Sport. «Er ist genial.» Er sei vielleicht nicht mehr so laufstark, aber er könne immer noch präzise Bälle spielen.

Und Shaqiri hat ein linkes Füsschen wie kaum ein anderer. «Für mich ein weltklasse Spieler», so Hitzfeld. Shaqiri könne nach wie vor, auch wenn er in einer anderen Liga spielt, ein wichtiger Faktor in der Schweizer Nationalmannschaft sein.

«Er kann den Gegner auf dem falschen Fuss erwischen»

Hitzfeld erlebte Shaqiri in seiner Blütezeit. Ihm sei sein selbstbewusstes Auftreten bald mal aufgefallen. Im März 2010 gab der Linksfuss beim Test-Kick gegen Uruguay sein Debüt in der Nati. An der WM 2014 schoss er gegen Honduras einen Hattrick.

«Er ist total unberechenbar und kann Situationen voraussehen und den Gegner auf dem falschen Fuss erwischen.» Die Schlussfolgerung von Hitzfeld: «Von dem her ist er für die Schweizer Nationalmannschaft sehr wertvoll.»