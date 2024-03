Yann Sommer verletzt sich im Testspiel gegen Dänemark. Bild: Keystone

Im Testspiel gegen Dänemark knickt Yann Sommer ein und muss kurze Zeit später ausgewechselt werden. Nun gibt es ein erstes Verletzungsupdate.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer verletzte sich am Samstag im Testspiel gegen Dänemark und ist aus dem Nati-Camp abgereist.

Wie Inter Mailand meldet, hat sich der Nati-Goalie den Knöchel verstaucht.

Wie lange Sommer ausfällt, ist noch nicht klar. Die Situation werde von Tag zu Tag neu beurteilt, meldet der Verein.

Am Samstag verdreht sich Yann Sommer bei einer Rettungstat nach rund 25 Minuten den Fuss und verletzt sich dabei am rechten Knöchel. Zwar spielt der 35-Jährige noch ein paar Minuten weiter, muss dann aber das Feld verlassen.

Am Sonntagmorgen verlässt er das Camp für weitere medizinische Abklärungen. Nun meldet Inter Mailand, dass sich Sommer den Knöchel verstaucht habe. Wie lange er ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Lage werde von Tag zu Tag neu beurteilt.

Omlin rückt für Sommer nach

Für das Spiel gegen Irland vom Dienstag hat Nationaltrainer Murat Yakin Jonas Omlin als dritten Torhüter aufgeboten. Der 30-Jährige hat die Saison aufgrund einer Verletzung weitgehend verpasst; seit Ende August bestritt er keine Pflichtspiele mehr für Borussia Mönchengladbach. Jedoch arbeitete Omlin zuletzt an seinem Comeback und stand am vergangenen Donnerstag in einem Testspiel gegen Eupen über die volle Distanz auf dem Platz.

Vor Sommer war bereits Gregor Kobel frühzeitig aus dem Camp des Nationalteams abgereist, weil er angeschlagen war und keine Risiken eingehen wollte. Für ihn wurde YB-Goalie David von Ballmoos nachnominiert.