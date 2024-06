Julian Nagelsmann schenkt Manuel Neuer das Vertrauen. Imago

Was ist Deutschland an der am Freitagabend beginnenden Heim-EM zuzutrauen? blue Sport Experte Marcel Reif beantwortet die Fragen zur aktuellen Lage rund um die DFB-Elf.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Endlich ist es soweit, das Eröffnungsspiel der EM 2024 steht kurz bevor. Um 21.00 Uhr trifft Gastgeber Deutschland zum Auftakt auf Schottland. «Für keine andere Mannschaft ist das erste Spiel so wichtig, wie für Deutschland», sagt Marcel Reif im Interview mit blue Sport. Nach zuletzt schwachen Endrunden, hofft die DFB-Elf auf ein Sommermärchen wie 2006 bei der Heim-WM. Ein Sieg zum Auftakt wäre diesbezüglich Gold wert. Doch wie stark ist das Team von Julian Nagelsmann wirklich? Was bewirkt die Rückkehr von Toni Kroos und ist Manuel Neuer zu Recht die Nummer 1 oder ist er gar ein Sicherheitsrisiko?

Marcel Reif, in Deutschland ist vor dem Turnierstart eine hitzige Torhüterdiskussion entbrannt. Manche Experten sagen, mit Manuel Neuer gewinnt man nicht mal gegen Schottland. Was sagen sie dazu?

Marcel Reif: Aber haben wir nicht auch in der Schweiz eine Torhüter-Diskussion? (lacht). Also nein, Manuel Neuer hat zuletzt einige Fehler gemacht, weil er ja auch nur ein Mensch ist. Er hat aber auch unfassbar gute Spiele gemacht zuletzt. Und Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich für ihn entschieden, von A bis Z.

Geht Nagelsmann damit ein Risiko ein?

Wenn es schiefgeht, dann wird ter Stegen der grosse Gewinner sein. Denn man kann nie so gut spielen, wie wenn man nicht spielen darf. Aber ter Stegen hat das Pech, wie schon viele deutsche Torhüter, dass er ein richtig guter ist, aber immer einen vor der Nase hat. Das gab es früher schon bei Sepp Maier, Toni Schumacher etc. Das ist halt so. Und fürs Erste müssen wir mit Neuer durchgehen. Also Leute, Neuer ist ja keine Bratwurst. Ich glaube, Erfolg oder Misserfolg der Deutschen wird nicht an der Torhüterposition scheitern.

Mit Toni Kross kehrt ein grosser Spieler zurück. Er glaubt an den Gewinn der Europameisterschaft, sonst wäre er kaum da. Sehen Sie das auch so?

Ja, Toni Kroos ist ein Gewinner. Der kommt nicht, um sich nochmal ein bisschen die Sommerlangeweile zu vertreiben. Das kann für ihn ein geradezu krönender Abschluss einer unfassbar guten Karriere werden. Aber es kann auch mit einem Misston enden. Insofern übernimmt er viel Verantwortung. Er geht auch ein grosses Risiko ein, denn alle gucken natürlich auf ihn und werden ihn daran messen, was er mit Real Madrid erreicht hat. Aber ich traue ihm zu, dass er dem gewachsen ist. Er ist ein erwachsener Mann, für mich einer der grössten deutschen Fussballspieler aller Zeiten. Aber alleine kann er nicht Europameister werden. Die anderen werden mitmachen müssen.

Für Marcel Reif ist Toni Kroos «einer der grössten deutschen Fussballspieler aller Zeiten». Keystone

Hat Deutschland den Kader, um den Titel zu holen?

Deutschland hat auf alle Fälle den Kader. Ich sehe keine andere Mannschaft, die individuell so viel besser besetzt wäre, auch nicht die Franzosen. Aber die Frage ist halt, kann Julian Nagelsmann daraus eine Mannschaft formen? Kriegt er die Spieler, die international bei grossen Klubs viel erreichen, dazu, in der Nationalmannschaft als Team abzuliefern? Wenn er das schafft, dann sind die Deutschen nicht der Topfavorit, aber ich sehe keinen Grund, warum sie nicht zu den Favoriten zählen sollten.

Eine Heim-EM ist etwas ganz Spezielles. Gibt das wirklich einen Extraschub oder ist der Druck nach zuletzt schwachen Endrunden vielleicht sogar noch grösser als sonst?

Ich würde die Frage gern nach dem Turnier beantworten. Für keine andere Mannschaft, ist das erste Spiel so wichtig, wie für Deutschland. Weil sie Gastgeber sind. Da kann die Stimmung in die eine oder in die andere Richtung kippen oder sich hochschaukeln. Das alles werden wir sehen am Freitagabend.

Was trauen Sie der deutschen Nationalmannschaft zu?

Ich traue der deutschen Nationalmannschaft alles und nichts zu. Wenn es schief geht und sich wieder der alte Mehltau auf alles legt, dann kannst du auch schon in der Vorrunde rausfliegen. Denn in der Gruppe können sich nur die Deutschen blamieren, niemand anders. Niemand anders, nur die Deutschen! Und wenn das passiert, dann ist es dramatisch schlecht. Aber wenn sie ins Fliegen geraten, nach einem siegreichen Eröffnungsspiel, das auch noch mit ein bisschen Musik dazu, die Leute fangen an zu jubeln, die Stimmung wird besser und das Wetter wird besser, dann kann man sehr weit fliegen. Sehr weit.

Bekommt man als Spieler von dieser Stimmung überhaupt so viel mit?

Ich glaube schon. Also ich bin gerade am Flughafen und wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich da schon ganz viele Schotten, alle im Kilt. Die machen jetzt schon so viel Stimmung und Musik. Also die Atmosphäre am Freitagabend wird grandios. Und ich glaube, dass insgesamt das deutsche Publikum wieder mal ein grosses Ereignis feiern und Spass haben möchte. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das sportlich läuft. Wie die Stimmung wird, hängt sehr mit den Hervorbringungen der deutschen Nationalmannschaft zusammen. Wenn da nichts kommt, kann das Ganze auch leicht in sich zusammenfallen.

Deutschland trifft der Reihe nach auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Ist die Schweiz der schwierigste Gruppengegner für Deutschland?

Die Schweiz hat das Potenzial, der schwierigste Gruppengegner zu sein. Ich halte die Schweiz für stärker als Ungarn und als die Schotten. Aber auch das müssen die Schweizer erst einmal zeigen. Ich hoffe, dass sie sich etwas trauen. Ich hoffe, dass sie wissen, dass sie nichts zu verlieren haben. Dass die Ansprüche nicht ins Uferlose gehen. Und dann kann die Schweiz der Spielverderber für jeden in dieser Gruppe sein. Auch für die Deutschen.

Letzte Frage: Was ist Ihr Tipp für das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland?

Ein fröhliches 2:0 für Deutschland mit Toren von Havertz und von Wirtz. Aber meine Tipps gelten in der Regel als fragwürdig.