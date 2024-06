Die blue Sport Crew meldet sich ein erstes Mal aus Stuttgart.

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fussball-EM 2024 in Deutschland statt. blue News und blue Sport begleiten die EM hautnah mit und bringen dir das Stadion-Feeling direkt nach Hause.

Patrick Lämmle

Wie die Nationalmannschaft, hat sich auch blue – ganz in der Nähe des Trainingsgeländes der Nati – in Stuttgart einquartiert. So sind wir ganz nah am Geschehen dran und können sicherstellen, dass unsere Leser*innen und Zuschauer*innen während der EM in der ersten Reihe sitzen.

Die Berichterstattung auf blue Sport und blue News

Jeden zweiten Tag steht ein TV-Talk im Programm. In «Heimspiel bei der Nati» werden unsere Journalisten und Experten vor Ort die heissen Themen rund um die Nati aufgreifen. Die erste Sendung mit dem ehemaligen Nati-Goalie Pascal Zuberbühler wird am 11. Juni um 18.00 Uhr ausgestrahlt.

Als weitere Experten sind während der EM Stéphane Henchoz und Ciriaco Sforza im Einsatz. Den Talk gibt es auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen und als Video auf blue News.

Die ehemaligen Nati-Cracks Stéphane Henchoz und Ciriaco Sforza ergänzen das Experten-Team vor Ort. blue Sport

Sobald der Ball in Deutschland rollt, gibt es ein tägliches Round-up, das auf allen Kanälen zu sehen ist – im TV genauso wie auf der Onlineplattform blue News. Dort werden punktuell weitere Experten wie Marcel Reif, Marco Streller oder Mladen Petric mit Einschätzungen und Analysen aufwarten. Auch wenn die Berichterstattung rund um unsere Schweizer Nati im Fokus steht, wirst du auf blue News rund um die Uhr mit allen relevanten EM-News unterhalten. Dazu kannst du sämtliche Spiele im Live-Ticker verfolgen.

Die geballte Ladung an Erfahrung

Die Experten vor Ort wissen, wie es sich anfühlt, bei einer Endrunde dabei zu sein. Pascal Zuberbühler stand bei drei Endrunden im Kader (EM 2004, WM 2006 und EM 2008), Stéphane Henchoz spielte die EM 1996 und 2004 und Ciriaco Sforza war an der WM 1994 und EM 1996 dabei.

Aber auch unsere Journalisten vor Ort bringen jede Menge Endrunden-Erfahrung mit. Michael Wegmann (Leiter blue News Sport) hat von der EM 2008 in der Schweiz, der EM 2016 in Frankreich, der WM 2018 in Russland, der EM 2021 und der WM 2022 in Katar berichtet – es ist dementsprechend sein sechstes grosses Turnier.

Für Chefredaktor Andreas Böni ist es bereits das neunte grosse Turnier. Er hat von der WM 2006 in Deutschland, der EM 2008 in der Schweiz/Österreich, der WM 2010 in Südafrika, der WM 2014 in Brasilien, der EM 2016 in Frankreich, der WM 2018 in Russland, der EM 2021 und der WM 2022 in Katar berichtet.