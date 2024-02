Murat Yakin: «Ich bin mit Jashari in einem guten Austausch» Am Samstagabend verfolgt Nati-Coach Murat Yakin im Stade de la Tuilière die Partie zwischen Lausanne und YB. In der Halbzeitpause spricht er mit blue Sport über Lewin Blum, Ardon Jashari und die nächsten Aufgaben. 03.02.2024

Am Samstagabend verfolgt Nati-Coach Murat Yakin im Stade de la Tuilière die Partie zwischen Lausanne und YB. In der Halbzeitpause spricht er mit blue Sport über Lewin Blum, Ardon Jashari und die nächsten Aufgaben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Coach Murat Yakin spricht mit blue Sport am Samstagabend über YB-Verteidiger Lewin Blum, der gegen Lausanne verletzt ausfällt, aber ein Thema für die Nati ist.

Auf Luzerns Ardon Jashari angesprochen, sagt Murat Yakin: «Er ist ein guter Spieler, er zeigt das auch. Und ich hoffe, dass das wieder zu einem guten Weg führt.» Er stehe auch im Austausch mit ihm.

An die EM denkt Yakin noch nicht zu fest, zuerst stünden ja noch zwei wichtige Testspiele an. Mehr anzeigen

«Ja, irgendwo musst du mal anfangen», antwortet Murat Yakin auf die Frage, weshalb er am Samstag das Spiel zwischen Lausanne und YB und am Sonntag Servette gegen Stade Lausanne-Ouchy live im Stadion verfolgt. Letzte Woche sei er in Nizza und Marseille gewesen.

In der Nationalmannschaft war die rechte Abwehrseite zuletzt so etwas wie die Achillesferse. Ein möglicher Kandidat für diese Position wäre YB-Verteidiger Lewin Blum. Doch der 22-Jährige steht den Young Boys verletzungsbedingt nicht zur Verfügung gegen Lausanne. «Ja gut, es ist ja bekannt, dass wir auf den Aussenpositionen immer nach möglichen Alternativen suchen. Heute ist er leider nicht im Einsatz.» An Blum gefalle ihm «das Unbekümmerte, das Frische, der Druck nach vorne».

Wichtig sei, dass er seine Leistungen immer bestätige. Ob Blum bereits beim Zusammenzug im März zum Thema werden könnte, darauf antwortet Yakin ausweichend. Er spricht davon, dass man alle Spieler beobachten werde und es auch auf das Momentum ankommen werde. Letztlich sollen alle eine faire Chance erhalten, um Luft schnuppern zu können in der A-Nati.

Murat Yakin über Ardon Jashari

Mit Luzerns Ardon Jashari gibt es einen weiteren hochinteressanten jungen Spieler, der in der heimischen Liga zuletzt stark aufspielte. Der 21-Jährige schaffte es 2022 in den WM-Kader, sorgte aber im letzten Herbst für ordentlich Wirbel, weil er der U21 eine Absage erteilte.

Wie hat das Murat Yakin wahrgenommen? «Ich bin mit Ardon in einem guten Austausch und habe ihm in den letzten zwei Jahren den Weg erklärt.» Die Dichte im zentralen Mittelfeld sei sehr hoch und Jashari müsse auf internationaler Ebene noch mehr Erfahrungen sammeln. «Das ist das, was wir mit ihm besprochen haben. Dass er so kurzfristig abgesagt hat, darüber werden wir sicher noch einmal miteinander reden. Er ist ein guter Spieler, er zeigt das auch. Und ich hoffe, dass das wieder zu einem guten Weg führt.»

Mitte Juni geht die EM los. Ist das Startspiel gegen Ungarn schon sehr präsent? Wenn man Yakins Ausführungen lauscht, dann scheint das Turnier noch ziemlich weit weg. Zunächst stünden noch zwei wichtige Spiele gegen Dänemark und Irland auf dem Programm, «wo wir noch einmal den einen oder anderen Spieler einladen und kennenlernen können».