Schweizer Nati findet sich zum Endspurt ein

Die Schweizer Nationalmannschaft besammelte sich am Montag in Basel zum Endspurt in der EM-Qualifikation. Auf das Team von Trainer Murat Yakin wartet ein Mammutprogramm. Bereits am Dienstag geht es nach Ungarn, wo tags darauf in der Nähe von Budapest das verschobene Spiel gegen Israel nachgeholt wird. Am Donnerstag folgt der Rückflug nach Basel zum Heimspiel gegen Kosovo vom Samstag. Zum Abschluss der hoffentlich erfolgreichen Kampagne tritt die SFV-Auswahl am Dienstag in Bukarest gegen Rumänien an.

13.11.2023