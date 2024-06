Amdouni-Show ++ Shaqiri mit Penalty-Dusel

Michael Wegmann: «Amdouni ist der Gewinner des Estland-Tests» Die Schweizer Nati gewinnt den vorletzten EM-Test gegen Estland mit 4:0. Michael Wegmann, Ressortleiter Sport, schätzt den Sieg ein. 04.06.2024

Skistar Marco Odermatt singt neben Murat Yakin die Hymne und führt gegen Estland den Anstoss aus. Dafür kriegt er Applaus und die Note 6. Und das sind die Noten unserer Nati-Stars.

Michael Wegmann Linus Hämmerli

Tor Yvon Mvogo

Steht mit seinem leuchtgelben Dress im Tor wie ein Stabilo Boss. Eine Stunde ohne Arbeit, hellwach bleibt er dennoch. Spektakel-Parade nach einer Stunde. Dann wird es wieder ereignislos.

Note der Redaktion: 4.5

Verteidigung Fabian Schär

Hinten kaum gefordert, schaltet er sich dann nach der Pause vermehrt in die Offensive ein. Ein, zwei Durchspiele in den gegnerischen Strafraum, zwei, drei gefährliche Kopfbälle.

Note der Redaktion: 4.5

Verteidigung Manuel Akanji

Erlebt wie die komplette Nati-Defensive einen friedlichen Abend, ist immer vor seinem Gegenspieler am Ball. Mit weniger Zug nach vorne als Abwehrkollege Schär.

Note der Redaktion: 4.5

Verteidigung Nico Elvedi

Hinten alles im Griff, bei jedem stehenden Ball im gegnerischen Strafraum anzutreffen. Reiht sich nach einem Eckball unter die Torschützen ein.

Note der Redaktion: 4.5

Elvedi: «Wir sind auf dem richtigen Weg» 04.06.2024

Mittelfeld Silvan Widmer

Mit weniger Offensivaktionen über die Seiten als auch schon. Hat wohl auch damit zu tun, dass Shaqiri vor ihm oft den Platz auf der Seite besetzt. Hinten fehlerlos. Ein solider Auftritt – mehr nicht.

Note der Redaktion: 4

Mittelfeld Granit Xhaka

Hier ein herrliches Zuspiel aus dem Fussgelenk, da ein Schuss, dort ein Doppelpass. Xhaka hat das Spiel im Griff – ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen. So wie es sein soll in einem Test wie diesem.

Note der Redaktion: 4.5

Xhaka: «Wir waren sehr geduldig» 04.06.2024

Mittelfeld Remo Freuler

Zusammen mit Xhaka hat er das Zentrum im Griff. Die Esten schaffen den ganzen Abend kaum eine zusammenhängende Kombination. Geht zur Pause raus.

Note der Redaktion: 4

Mittelfeld Dan Ndoye

In Halbzeit eins ein paar Rushes auf links. Wird mit der Einwechslung von Vargas in Halbzeit zwei noch spielfreudiger. Er hat Wucht, Kraft und Tempo.

Note der Redaktion: 5

Sturm Xherdan Shaqiri

Er hat zwar Bälle am Fuss, geht jedoch nicht ins Tempodribbling. Hat Glück, dass er seinen Penalty wiederholen kann. Diesen versenkt er. Alles in allem sehen wir in Luzern einen Shaq im Schongang.

Note der Redaktion: 4

Shaqiri: «Ich bin froh, dass ich nochmals schiessen konnte» 04.06.2024

Sturm Kwadwo Duah

Der Mittelstürmer wird bei seiner Premiere im Nati-Dress nicht gerade mit Bällen gefüttert. Deutet an, wie schnell er ist und dass er vorne eine Alternative sein kann.

Note der Redaktion: 4

Sturm Steven Zuber

Tolles Nati-Comeback! Torschütze zum wichtigen 1:0. Sein erster Abschlussversuch wird noch geblockt, er setzt aber nach und trifft herrlich ins Lattenkreuz. Hat nach 45 Minuten Feierabend, Visitenkarte hinterlegt.

Note der Redaktion: 5

Zuber: «Jetzt könnt ihr mal was anderes schreiben» 04.06.2024

Mittelfeld Vincent Sierro

Kommt nach der Pause für Freuler und fügt sich sofort ohne Probleme ein. Gewohnt ballsicher und abgeklärt. Sierro neben Xhaka? Das scheint definitiv zu passen.

Note der Redaktion: 4.5

Sturm Zeki Amdouni

Kommt nach der Pause für Duah und braucht gerade mal 100 Sekunden fürs Tor. Sehr erfrischender Auftritt, holt auch den Penalty heraus, den Shaqiri im zweiten Anlauf verwertet. Der beste Schweizer in Luzern.

Note der Redaktion: 5.5

Mittelfeld Ruben Vargas

Kommt nach der Pause für Zuber. Erste Aktion? Doppelpass mit Xhaka und herrlicher Assist auf Amdouni. Sowas nennt man Blitzstart. Auch danach äusserst leichtfüssig und flink unterwegs.

Note der Redaktion: 5

Verteidigung Leonidas Stergiou

Kommt in der 61. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: –

Mittelfeld Fabian Rieder

Kommt in der 61. Minute für Dan Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: –

Mittelfeld Michel Aebischer

Kommt in der 74. Minute für Granit Xhaka. Zu kurz für eine Bewertung.

Note der Redaktion: –