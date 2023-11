#Vorschau

Die Nati stünde immer noch zuoberst in der Tabelle. «Wir und die Leute sind zu verwöhnt», sagt Shaqiri und fügt an: «Wir sind immer noch die kleine Schweiz. Wir sind nicht Deutschland, wir sind nicht Brasilien.» Nur gemeinsam könne die Nati etwas Grosses erreichen. Es könne passieren, dass es mal nicht so gut läuft. «Wir haben noch immer alles in den eigenen Händen und können noch erster werden. Ich bleibe als Spieler cool. Lieber ‹liefere statt lafere›.»