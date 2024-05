Xherdan Shaqiri rückt schon am Montag ins Trainingslager ein. Imago

Xherdan Shaqiri wird bereits ab Montag, also von Beginn an des Trainingslagers der Schweizer Nationalmannschaft in St. Gallen, anwesend sein.

US-Medien berichten, dass der Basler früher als erwartet von den Chicago Fire freigegeben wurde. Der Entscheid wurde offenbar am Freitag nach Gesprächen aller involvierten Parteien gefällt.

Shaqiri, der Captain von Chicago Fire, hat diese Saison in der MLS nicht überragend gespielt. In der Schweizer Nationalmannschaft bleibt er aber unverzichtbar.

Ursprünglich sollte Shaqiri eine Woche später einrücken, nämlich kurz vor dem ersten von zwei EM-Testspielen am 4. Juni gegen Estland. Er ist nun einer von 22 Spielern – von den 38 in der Vorauswahl -, die ab Montag zur Verfügung stehen.

sda